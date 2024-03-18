Kullanıcılar Netflix'i Aboneliklerini İptal Etmekle Tehdit Ediyor: Yeni Dizi Tepki Topladı!

Netflix kullanıcıları, +18 bir dramada açık sahnelere maruz kaldıktan sonra aboneliklerini iptal etmekle tehdit etti.

Dizinin ismi SuperSex ve İtalya'daki bir adamın hayatını anlatıyor. Başroldeki isim ise Rocco Siffredi.

1986'daki ilk performansından bu yana, Rocco Siffredi'nin 1,500'den fazla +18 filmde başrol oynadığı ve 5.000'den fazla kişiyle birlikte olduğu iddia ediliyor.

Kullanıcılar, Dizi İçin Netflix'le İletişime Geçti

+18 içeriğe sahip yeni dizisi, Netflix tarafından sadece 18 yaş ve üstü izleyiciler için sıkı bir şekilde derecelendirilmişti. Ancak bu, hayranların öfkelenmesini engelleyemedi.

Dizinin 7 saniyelik bir müstehcen sahnesi, Netflix'in Instagram sayfası üzerinden yayınlanmıştı fakat sonra kaldırıldı. Kaldırılma sebebinin kullanıcı şikayetlerinden mi yoksa olumsuz yorumlardan kaynaklı mı olduğu bilinmiyor.

Netflix Instagram hesabındaki kaldırılan videonun altına, kullanıcılardan şu şekilde yorumlar paylaştı:

''Çocuklar da sizi takip ediyor, bu içeriğin onlara uygun olmadığını biliyorsunuz değil mi?''

''Bu içeriğin modern kültürde kabul edilmiş olması gerçekten çok üzücü. Toplumumuzun aşırı cinsiyelleştirilmesi, hem cinsiyetlerin hem de toplumun değerine zarar veriyor.''

Diğer kullanıcılar ise Netflix'in gidişatının iyi olmadığını ve güzel içeriklerin geri getirilmesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Kullanıcılar genel olarak bu tarz içeriklerin normalleştirilmesine şaşkınlıkla tepki veriyorlar.

SuperSex Dizisinin Fragmanı