Netflix'ten Hayal Kırıklığı: Yeni Güncelleme Kullanıcıları Üzmeye Devam Ediyor!

Netflix, telefondan bilgisayara, tablete kadar her türlü teknolojik cihazda sıkça kullandığımız bir platform. Ancak şimdi, kullanıcıları için üzücü bir haber var. Netflix, çevrimdışı görüntüleme özelliğini desteklemeyecek yeni bir Windows uygulaması üzerinde çalışıyor.

Netflix, Windows için yeni bir uygulama hazırlıyor. Yeni uygulama, canlı etkinliklere erişimi, reklam destekli planları ve artırılmış yayın kalitesini destekleyecek; ancak çevrimdışı indirme özelliğini sunmayacak.

Netflix'in Yeni Güncellemesi Gerekli mi?

Şu anda, Windows için Netflix uygulaması çevrimdışı görüntüleme özelliğini destekliyor. Müşteriler, internet bağlantısı olmadığında içerikleri indirip izleyebiliyorlar. Ancak, indirilen başlıklar teknik olarak 4K videoyu desteklese de genellikle varsayılan olarak 1080p'ye kadar görüntü sağlıyor.

Ancak, yeni güncelleme ile eski sürümün olumlu yanlarının artık geçerli olmayacağı açık. Windows uygulamasında Netflix'e giren kullanıcılar, yeni uygulamayı tanıtan bir bildirimle karşılaşıyorlar. Ancak duyuruda, bu yeni uygulamanın çevrimdışı indirmeleri desteklemediği açıkça belirtiliyor; ancak bu kararın nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Netflix'in Windows için geliştirdiği uygulamanın gerçek bir uygulama mı yoksa sadece bir web sağlayıcısı mı olduğu belirsiz. Ancak, çevrimdışı indirme özelliğinin bulunmaması, ikinci seçeneğin daha olası olduğunu düşündürüyor.

Windows, Netflix'ten açıklama istedi ancak faydasız bir destek sayfasına yönlendirildi. Bu durumda, yeni Netflix uygulamasının kullanıma sunulup sunulmayacağını beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Eğer Microsoft Store için otomatik uygulama güncellemelerini etkinleştirdiyseniz, yeni uygulamayı kullanıma sunulduğunda otomatik olarak alacaksınız.