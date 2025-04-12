"Bugün Ne İzlesem?" Derdine Son! İşte Netflix'in Yeni Yapay Zeka Destekli Özelliği!

Son gelen bilgilere göre dizi veya film seçmek için saatlerce kararsız kalmaya gerek kalmayacak. Sinemaseverlerin en büyük sorunlarından biri olan “ne izlesem” sorusuna Netflix, dikkat çeken bir çözüm getiriyor. Öyle ki öneri aramak için internete başvurmaya bile gerek kalmayacak. İşte yeni Netflix özelliği!

Netflix, Öneri Alabilmek İçin Yapay Zeka Destekli Arama Özelliği Sunacak

Netflix’in Bloomberg’e verdiği bilgilere göre platform, yeni arama sistemi ile artık sadece tür ya da oyuncu ismiyle değil, kullanıcının o anki ruh haline göre de dizi veya film araması yapabilme imkanı sunacak. OpenAI'ın yapay zeka araçlarından destek alan sistem, daha detaylı ve kişiselleştirilmiş aramalarla izleyiciye tam olarak ne izlemek istediğini bulma fırsatı sunacak.

Söz konusu yenilik şu anda yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bazı iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda. Yani herkes tarafından kullanılamıyor. Netflix sözcüsü MoMo Zhou'ya göre yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de test edilmeye başlanacak.

Yapay zeka destekli yeni arama sisteminin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Şirket acele etmek istemiyor. Zira bir süre test eden kişilerden geri bildirim bekleyecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Netflix özelliğini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.