Netflix'in Sevilen Dizisi Final Sezonuyla Geri Dönüyor! İşte Tarih

Dünyanın en büyük dijital akış platformu unvanını elinde tutan Netflix, her ay birçok popüler dizi için yeni bölümler yayınlıyor. Böylelikle kullanıcılarını tutmayı başaran şirket, abonelerini boş bırakmıyor. Son olarak Netflix, efsane You dizisinin son sezonunu sunmaya hazırlanıyor. İşte You 5. sezon tarihi!

You 5. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? İşte Tarih

Caroline Kepnes'in romanından uyarlanan, takıntılı bir adamın aşk saplantısıyla insanları manipüle edip öldürdüğü psikolojik gerilim dizisi You, yeni sezonuyla da heyecanını sürdürecek. 5. sezon, Joe Goldberg’ün New York’a geri dönmesini ve milyarder Kate Lockwood ile evliliğini konu alacak.

You’nun 10 bölümden oluşan 5. sezonu 24 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak ve bu sezon dizi için final olacak. Yani hikaye burada sona eriyor.

2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Şimdi ise beşinci ve final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yeni bölümlerin de tıpkı diğerleri gibi beğenilip beğenilmeyeni ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

You Dizisi Oyuncuları