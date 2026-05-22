Ekranı Bozulan Google Pixel 8 Oyun Konsoluna Dönüştü!

Bir kullanıcı ekranı arızalanan Google Pixel 8 cihazını tamir ettiremeyince ilginç bir yola başvurdu. Kullanıcı yaptığı birkaç modifikasyonla akıllı telefonu tamamen hurdaya çıkarmak yerine retro bir oyun konsoluna dönüştürdü. İşte merak edilen detaylar!

Ekranı Arızalanan Google Pixel 8 Oyun Konsoluna Dönüştürüldü

Pixel 8’in ekranında pembe çizgi oluşan kullanıcı tamir için Google’a başvurdu. Ancak tamir talebi kabul edilmeyince akıllı telefonunu başka bir yerde tamir ettirmek yerine farklı bir şekilde değerlendirme kararı aldı. Yapılan bazı önemli modifikasyonlarla cihaz kısa süre içinde televizyona bağlanabilen ve oyun kontrolcüleriyle oynanabilen bir konsola dönüştürüldü diyebiliriz.

Kurulan sistemde akıllı telefona bir adet USB çoğaltıcı eklendi. Bu sayede cihaza kablolu oyun kumandası, fare ve HDMI çıkışı bağlanabildi. Bunlara ek olarak cihazın arkasına hava akışını sağlayabilmesi için 50 mm'lik soğutma fanı entegre edildi. Bu sayede uzun süreli oyunlarda ısınmanın minimum düzeyde kaldığını söyleyebiliriz.

Kullanıcının bundan sonra yaptığı şey ise cihaza EmulationStation Desktop Edition yazılımını yüklemek oldu. Bu uygulama dışardan kurduğunuz emülatörleri yönetebilmenizin yanı sıra yüklü cihaza konsol benzeri bir arayüz de getiriyor. Maalesef şu an için cihazda hangi emülatörlerin kullanıldığı açıklanmadı, fakat paylaşılan görsellerden PlayStation 2 oyunlarının oynanabildiğini görüyoruz.

Google Pixel 8'in İşlemcisi Oyun Konsolu Olmaya Müsait mi?

Bilindiği üzere Google Pixel 8’de Tensor G3 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti 5 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor. Akıllı telefon Genshin Impact’i 40 FPS ve Call of Duty Mobile’ı ise 50 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Mobil tarafta başarılı gibi görünse de emülatörler işin içine girdiğinde yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle işler değişebiliyor.

Kullanıcı telefonun konsol performansından memnun olduğunu fakat bazı emülatörlerde performans ayarı yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Ancak tahmini olarak Super Nintendo (SNES) veya PlayStation 1 gibi emülatörlerde pek sıkıntı çıkarmayacağını, buna karşın Nintendo 64, Dreamcast ve PlayStation 2 gibi platformlarda ise zaman zaman sorunlar yaşanabileceğini söyleyebiliriz.