Sizi Ekrana Kilitleyecek 3 Oyun Bedava Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, Prime abonelerine özel olarak her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçen hafta Survival: Fountain of Youth, 60 Minutes to Extinction: Escape Room ve Lethal Honor: Order of the Apocalypse olmak üzere toplam üç oyunu bedava sunan şirket, bu hafta ise ekran başından ayrılamamanıza neden olacak 3 oyunu hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sağlıyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Amazon, Palindrome Syndrome: Escape Room, Space Grunts ve Hot Brass oyunlarını bedava dağıtmaya başladı. Bu oyunlardan ilkini oynamak için son tarih 20 Haziran 2026, ikinci için 19 Ağustos 2026, üçüncü içinse 24 Haziran 2026 olarak belirlendi. Oyuncular, belirtilen tarihten sonra ise oyunları ücretsiz alma olanağını kaybedecek.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Gerekli mi?

Amazon normalde ücretsiz oyunları sadece Prime abonelerine özel olarak veriyor. Bu da söz konusu yapımları oynamak için ödeme yapılması gerektiği anlamına geliyor. Tabii, bu size mutlaka para harcamanız gerektiğini düşündürmesin. Şirketin devam eden 30 günlük ücretsiz deneme kampanyası sayesinde hem bu oyunlara sahip olabilir hem Prime abonelik hizmetinin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Söz konusu abonelik hizmeti, ücretsiz ve hızlı kargo, Prime Video üzerinde orijinal yapımlar da dahil tüm içeriklere erişim, özel indirimler ve benzeri avantajlar elde etmenize olanak sağlıyor. Elbette ki burada bir parantez açmakta fayda var. Eğer aboneliğinizi sona ermeden önce iptal etmezseniz otomatik yenileme işlemi gerçekleşir ve ücret kesimi olur. Hesabınızdan çekim yapılmasını istemiyorsanız ödeme gününden önce aboneliği iptal ettiğinizden emin olun.

Palindrome Syndrome: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Palindrome Syndrome'da hafızasını kaybetmiş birisi olarak uzay gemisinde oynuyorsunuz. Amacınız hem burada ne olduğunu çözmek hem de kim olduğunuzu öğrenmek. Oyunda ilerledikçe uzay gemisinin farklı bölümlerini keşfediyor, geçmişinize ait kayıp parçaları birleştiriyor, olayların arkasındaki sır perdesini kaldırıyorsunuz.

Palindrome Syndrome: Escape Room'un Sistem Gereksinimleri Neler?

Space Grunts Nasıl Bir Oyun?

Space Grunts, 2476 yılında geçiyor. Oyunda galaksiler arası bir tehdit sinyali alınması üzerine Space Grunts adı verilen bir ekiple bir üsse gönderiliyorsunuz. Burada tehdidin ne olduğunu öğrenmeniz ve onu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ne var ki üste işler beklendiği gibi gitmiyor. Karşınıza çıkan tehlike sürekli olarak değişiyor ve bu da oyunda ilerlemeyi oldukça zorlaştırıyor.

Space Grunts'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Hot Brass Nasıl Bir Oyun?

Hot Brass, tüm müdahalelerin başarısızlıkla sonuçlandığı olaylara çağrılan SWAT ekibini kontrol ettiğiniz bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyunda her görevi mümkün olduğunca hatasız şekilde tamamlamanız gerekiyor. Kural ihlali yapmamaya, hiçbir kayıp vermemeye çalışmalısınız. Oldukça hızlı karar vermeli ve bunların doğru olduğundan emin olmalısınız.

Hot Brass'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Editörün Yorumu

Amazon'un ücretsiz verdiği her üç oyun da farklı kitlelere hitap ediyor. Farklı türlere sahip oyunları denemekten keyif alan oyuncular için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Palindrome Syndrome özellikle düşük tempolu ve bulmaca çözmeye yoğunlaşılan yapımları sevenler tarafından değerlendirilecektir. Space Grunts, oyuncuyu düşündüren ve şaşırtan oyunları oynamayı tercih edenler tarafından sevilecektir. Hot Brass ise oyuncuların operasyonlara katıldığı yapımlara ilgisi olanların dikkatini çekecektir.