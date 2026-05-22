HMD'nin Ucuz Telefonu Yolda! OLED Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

HMD, Thunder Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun görüntüsü ortaya çıktı. Böylece Thunder Pro'nun tasarımı belli oldu. İlginç bir tasarıma sahip olan cihaz, OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

HMD Thunder Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

HMD Thunder Pro'nun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanacak bu modülün sağ ve sol tarafında kameralar yer alacak. Modülün ortasında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde HMD logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Görselde telefonun siyah rengi mevcut. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

HMD Thunder Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T620

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 20W

HMD Thunder Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

HMD'nin yeni telefonunda 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T620 işlemcisi bulunacak. Bu giriş seviyesi işlemci, Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada nm şeklinde kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Unisoc T620 işlemcisinin Itel S25 ve Itel S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. HMD'nin diğer modeli Aura 2'de ise Unisoc SC9863A tercih edilmişti. Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

HMD Thunder Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Thunder Pro'nun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. Telefon OLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 90Hz yenileme hızı ise 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Bu arada HMD'nin diğer modeli Aura 2'de 6,52 inç ekran boyutu, 576 x 1280 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 460 nit parlaklık tercih edilmişti. Yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

HMD Thunder Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu arada Aura 2'de 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

HMD Thunder Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD'nin uygun fiyatlı Android telefonu Thunder Pro'nun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada HMD Aura 2, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

HMD Thunder Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Thunder Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Thunder Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Aura 2 için 106 dolar (4.833 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Thunder Pro'nun Aura 2'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 150 dolar (6.840 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

HMD Thunder Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yoğun kullanımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmek gerekebilir. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.