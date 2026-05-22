Xiaomi 21 Farklı Dilde Eşzamanlı Çeviri Yapabilen Kulaklığını Tanıttı! 38 Saat Pil Ömrü Var

Xiaomi, kulaklık ailesine yeni bir üye daha ekledi. Clip isimli bu yeni kulaklık gelişmiş yapay zeka özellikleri, eşzamanlı çeviri özelliği gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Peki, Xiaomi'nin premium özellikler sunan bu kulaklıklığının diğer özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Xiaomi Clip Özellikleri Neler?

Sürücüler : 11 mm sürücler

: 11 mm sürücler Ses Kodeği : LHDC 5.0, AAC ve SBC

: LHDC 5.0, AAC ve SBC Sertifikalar : Hi-Res Audio ve IP57

: Hi-Res Audio ve IP57 Aktif Gürültü Engelleme (ANC) : Yok

: Yok Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) : Var

: Var Pil Ömrü : Kulaklık başına 9 saat, şarj kutusuyla birlikte 38 saat

: Kulaklık başına 9 saat, şarj kutusuyla birlikte 38 saat Bağlantı : 5.4

: 5.4 Apple Find My Özelliği : Destekleniyor

: Destekleniyor Yapay Zeka Özellikleri: Gerçek zamanlı çeviri, canlı not tutma ve ses kaydı.

Xiaomi Clip'in Ses Kalitesi Nasıl?

Ses kalitesi tarafında Xiaomi Clip, Hi-Res Audio sertifikasıyla öne çıkıyor. Bu sertifika sayesinde stüdyo kalitesinde müzik dinleyebiliyorsunuz. Böylece üst düzey bir ses kalitesi elde ediyorsunuz.

Kulaklığın üst düzey ses kalitesine eşlik eden bir diğer şey ise 11 mm özel dinamik sürücüler. Bu sürücüler, 20 Hz ve 48 kHz arasında geniş bir ses frekansı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, en kalın bas seslerden en ince tiz seslere kadar geniş bir aralıktaki sesleri kusursuz bir şekilde duyabiliyor.

Xiaomi Clip'de açık kulaklıkların dezavantajı olan ses sızdırma sorunu da ters ses dalgası teknolojisiyle çözülmüş. Bu teknoloji, dinlendiğiniz müziğin dışarıya sızmasını engelleyerek dinlediğiniz müzikten maksimum verim almanızı sağlıyor.

Kulaklık telefon görüşmelerinde ise, gelişmiş kemik iletimli mikrofon teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojisi sayesinde cihaz, sesinizi çene kemiğinizdeki titreşimlerden algılayarak, rüzgarlı havalarda ve ortam sesininin çok fazla olduğu ortamlarda dahi arka plan gürültüsünü keserek sesinizi karşı tarafa cam gibi net bir şekilde iletiyor.

Xiaomi Clip'in Bağlantı Özellikleri Nasıl?

Kablosuz kulaklıklardaki ses kalitesi çok iyi olsa da eğer bağlantı özellikleri iyi değilse bu kalite hiçbir şey ifade etmez. Xiaomi Clip'de ise kablosuz bağlantıdaki en güncel standartlardan olan Bluetooth 5.4 kullanılıyor. Cihaz ayrıca AAC, SBC ve LHDC 5.0 kodeklerine sahip. Bu sayede kullanıcılara, herhangi bir kopma yaşanmadan en üst düzey bir ses kalitesi kablosuz olarak sunuluyor.

Ayrıca cihaz, çoklu bağlantı özelliğine de sahip. Kulaklığu aynı anda hem bilgisayarına hem de telefonunuza bağlayabilirsiniz.

Xiaomi Clip'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulalıkların her biri 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber toplam da 38 saate çıkıyor. Böylece cihaz, uzun süreli kullanımlarda sizi şarj cihazı arama derdinden kurtarıyor.

Xiaomi Clip'in Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Xiaomi Clip'in yapay zeka özellikleri de oldukça iddialı.Cihaz eşzamanlı çeviri desteği sayesinde 21 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabiliyor. Böylece cihaz, özellikle dil bariyeri yaşayan kullanıcılar için büyük bir problemi çözüyor. Aynı zamanda kulaklık, ses kaydı yapabiliyor ve bu sesleri anlık olarak yazıya dökebiliyor.

Xiaomi Clip'de XiaoAI isimli bir de akıllı asistan bulunuyor. Bu asistan üzerinden sadece sesli komutlar vererek hava durumu öğenebilir veya akıllı cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Tüm bunları telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmadan son derece pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Xiaomi Clip'in Renk Seçenekleri Neler?

Xiaomi Clip, Saten Altın, İnci Beyazı, Bazalt Siyahı ve İris Moru olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

Xiaomi Clip'in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Clip, Çin'de 849 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 5 bin 707 TL'ye tekabül ediyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatının, ek vergilerle birlikte 7-8 bin TL civarında olabileceğini düşünüyoruz. Kulaklığın resmi Türkiye'de fiyatı açıklanmadığı için, verdiğimiz satış fiyatlarının bizim tahminimiz olduğunu belirtelim.

Xiaomi Clip Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Cihaz, şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Kulaklığın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise Xiaomi tarafında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bilindiği üzere Xiaomi markalı ürünler ülkemizde oldukça popüler. Bu sebeple, Xiaomi Clip kulaklıklarında yakın bir zamanda Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Xiaomi Clip, açık kulak yapısı ile kulak içi kulaklık kullanmanın verdiği o kulak ağrısından bıkanlar için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Cihazın sahip olduğu Hi-Res ses sertifikası, ses kodekleri ve dinamik sürücüler bunu bize gösteriyor. Özelikle kulaklığın yapay zeka destekli dil çevirisine sahip olması, sürekli yurt dışı seyahatlerine çıkan kullanıcıların büyük bir problemini ortadan kaldıracaktır. Eğer kulak içi kulaklık modellerinden sıkıldıysanız, şık bir tasarıma ve premium özelliklere sahip bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi Clip'in, sizler için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum.