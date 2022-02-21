NETGSM Abone Alımlarına Başlıyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet veren NETGSM, mart ayı itibarıyla abone alımına başlayacağını resmi olarak duyurdu. İşte mart ayı ile hizmet vermeye başlayacak olan NETGSM hakkında merak edilenlen detaylar!

NETGSM Abone Alım Tarihini Açıkladı

Konuya ilişkin bilgi paylaşımında bulunan NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını söyledi. BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen

Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri (STH) kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 6'ncı sıraya yükseldiklerini, dolayısıyla mobil hizmetlerde de rekabete hazırlıklı olduklarını belirtti. Kullandıkları yazılım ve donanımları TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini dile getiren Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübe ve altyapıya sahip olduklarını bildirdi.

GSM frekanslarının uluslararası Telekomünikasyon Birliğince tahsis edildiğini ve frekansların sınırlı olduğunu söyleyen Öcal, bu nedenle sınırsız mobil hat kurma şansına sahip olduklarını açıkladı. Öcal, BTK'ye gerekli başvuruları yaptıklarını ve abonelikler başvurularını elektronik ortamda alacaklarını belirtti. Öcal'ın açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Diğer operatörlere nazaran biz, yapacağımız katma değerli kampanyalarla farkımızı ortaya koyacağız. Hayatımızı kolaylaştıran, konforunu artıran tüm sektörlerde Makinalar Arası İletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulamalar, kontrol sistemleri gibi teknolojik yazılım ve donanımsal ürünler olarak tanımlanan katma değerli hizmetler, yapay zekayla kısa süre içinde yaşantı şeklimizde, eğitimden iş hayatımıza köklü değişikliklere sebep olacak. Dolayısıyla bu ürünlerin uygulamasında kullanılacak iletişim alt yapılarına hızlı/esnek cevap veriyor olaacağız. Uygulamalarımızı da yakın zamanda duyuracağız. Özellikle M2M ve IoT kullanımı konusunda abonelerimizi geleceğe hazırlıyoruz. NETGSM veya mvno, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur. Mart ayı itibarıyla da GSM abonesi almaya başlayacağız."

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