BTK, Yerli ve Milli eSIM’i Tanıttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yerli ve milli eSIM teknolojisini tanıttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu düzenlenen toplantıda oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknoloji hakkında tüm detaylar haberimizde.

Yerli ve Milli eSIM Nedir, Neler Sunuyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mühendislerin yoğun çalışmaları sonucunda eSIM teknolojisi geliştirdiklerini ve bu teknolojiyi geliştirebilen öncü ülkeler arasında yer aldıklarını belirtti. Geliştirilen teknoloji hakkında önemli bilgiler paylalaşan Bakan Sayan, yaptığı açıklamada, “Mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha attık” dedi.

eSIM hizmetinin yalnızca bilgi ve iletişim sektörü için değil aynı zamanda tüm sektörler açısından birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Bakan Sayan, “Bugün neredeyse her şeyin internete bağlanabildiği bir çağdayız. Her zaman, her yerde bağlantılı olduğumuz işlemlerde giderek artan oranda mobil teknolojiyi kullanıyoruz. eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da iş yerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Sayan, eSIM'in, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, M2M olarak isimlendirilen internete bağlı birçok endüstriyel ürüne kadar geniş kullanım yelpazesi sunduğunu söyledi. Bakan Ömer Fatih Sayan, birçok alanda internete bağlı cihaz sayısının artması ile beraber SIM kullanan cihazların da arttığını belirtti.

eSIM altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini belirten BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, eSIM kapsamında gerekli yazılımları kendi geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: