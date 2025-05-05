Neuralink Çipli Felç Hastası, Tek Tuşa Bile Basmadan YouTube'a Video Yükledi!

Elon Musk'ın öncülüğünde kurulan ünlü nöroteknoloji şirketi Neuralink, insanlı deneylerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı nedeniyle felç olup, konuşma yetisini dahi kaybeden Bradford G. Smith, beyin çipi projesinin üçüncü gönüllüsü olarak ameliyata girdi ve beynine Neuralink çipi yerleştirildi.

Operasyonu başarıyla tamamlayan Smith, beynine yerleştirilen çip ile birlikte yapay zeka destekli sesiyle yeniden konuşabildiğini açıkladı. Dahası, artık cihazları uzaktan kontrol edebilen Smith, yalnızca beyin sinyallerini kullanarak hiç bir tuşa dahi dokunmadan YouTube'a yeni bir video yükledi.

Felçli Hasta, Neuralink Çipi Sayesinde Cihazları Uzaktan Kontrol Edebiliyor

Yaklaşık 10 dakikalık bir YouTube videosu paylaşan Smith, bu videoyu hem beyin sinyalleriyle yazarak hem de düzenleyerek hazırladığını belirtti. Göz takip teknolojisiyle iletişim kurmanın sınırlayıcı olduğunu vurgulayan Smith, Neuralink çipi sayesinde artık gündüz ışığında ve açık havada bile rahatça bilgisayar kullanabildiğini ifade ediyor.

Videoda çocuğunun robotik yarışmasındaki ödül törenine katılıp etkinlik sırasında insanlarla etkileşim kurabildiğini anlatan ALS hastası, konuşamadığı halde düşünerek iletişim kurabildiğini ve yapay zeka teknolojisinin düşüncelerini otomatik olarak seslendirdiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda PRIME ve CONVOY isimli iki farklı deney için dünya genelinde hasta başvurularını almaya başlayan Neuralink, 2026 yılının sonuna kadar 1000'den fazla felç hastasına beyin çipi yerleştirmeyi hedefliyor.

İşte Bradford Smith'in YouTube'da paylaştığı video:

Peki siz Neuralink projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...