Neuralink Beyin Çipinin Takıldığı Hastadan Yeni Başarı: Bu Sefer de Mario Kart Oynayabildi!

Geçtiğimiz günlerde Neuralink beyin çipinin takıldığı hasta sadece düşünce gücü ile satranç oynayabilmiş ve bunun videosunu da sizlerle paylaşmıştık. 2 gün önce aynı hasta bu sefer farklı bir başarıya daha imza attı.

Düşünce gücüyle bu sefer de Mario Kart oyununu oynayan ilk Neuralink deneği olan Noland Arbaugh, bu deneyimi de "Çılgın bir yolculuktu." şeklinde tanımlıyor. Arbaugh'un da katıldığı, Cuma günü yapılan kutlama toplantısı da X üzerinden yayınlandı.

Neuralink was kind enough to open their doors for me to tour their headquarters a few weeks back. It was an amazing experience and a day I'll never forget. This was at a company wide meeting at the end of the day. Thank you to everyone who made this possible. Hope y'all enjoy!… pic.twitter.com/YNa2Jtjhnk — Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 22, 2024

Düşünce Gücüyle Mario Kart Oynamak

29 yaşındaki genç, bundan 8 sene önce bir dalış kazası sonucunda felç kalıyor. Ancak şimdi Neuralink'in deneği olarak hızlı bir şekilde güzel ve şaşırtırıcı haberler gelmeye devam ediyor.

İlk olarak düşünce gücüyle satranç oynamayı başaran Arbaugh, şimdi de Mario Kart oynamayı başardı. Onur konuğu olarak katıldığı toplantıda da oyunun oynanırken çekilen videosu gösterildi. Tıpkı bir önceki başarısındaki gibi yine bu deneyin bir parçası olduğu için mutluluğunu dile getirdi.

Videoda en çok dikkat eden şey ise Neuralink çipi sayesinde oynanan oyunlardaki kontrolün son derece başarılı bir şekilde sağlanıyor olması. Oyun içindeki hareketlerin ve yönlendirmelerin fazla iyi gerçekleşmesi, beyin çipinin kontrol beceresinin de ne kadar iyi olduğunu bizlere gösteriyor.

29 yaşındaki gencin sıradaki hedefi de Civilization VI adlı strateji oyununu da Neuralink sayesinde oynabilmek.