Neuralink Beyin Çipinin Takıldığı Hastadan Yeni Başarı: Bu Sefer de Mario Kart Oynayabildi!

Geçtiğimiz günlerde Neuralink beyin çipinin takıldığı hasta sadece düşünce gücü ile satranç oynayabilmiş ve bunun videosunu da sizlerle paylaşmıştık. 2 gün önce aynı hasta bu sefer farklı bir başarıya daha imza attı.

Düşünce gücüyle bu sefer de Mario Kart oyununu oynayan ilk Neuralink deneği olan Noland Arbaugh, bu deneyimi de "Çılgın bir yolculuktu." şeklinde tanımlıyor. Arbaugh'un da katıldığı, Cuma günü yapılan kutlama toplantısı da X üzerinden yayınlandı.

Neuralink was kind enough to open their doors for me to tour their headquarters a few weeks back. It was an amazing experience and a day I'll never forget. This was at a company wide meeting at the end of the day. Thank you to everyone who made this possible. Hope y'all enjoy!… pic.twitter.com/YNa2Jtjhnk