Elon Musk'ın Şirketi Neuralink, Bir İnsana İlk Kez İmplant Yerleştirdi!

Elon Musk liderliğindeki Neuralink şirketi, Musk'ın duyurusunu gerçekleştirdiği gelişmeye göre ilk beyin implantını bir insana yerleştirdi.

Gelişmeyi X hesabı üzerinden aktaran Elon Musk, ilk insana Neuralink'ten bir beyin implantı yapıldığını ve bunun Pazar günü gerçekleştiğini belirtti. Musk ayrıca ilk insan klinik deneyi planlarının altı aydan kısa bir süre önce açıklanmasının ardından, ilk sonuçların umut verici olduğunu da söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen yıl şirkete, implantını insanlar üzerinde test etmek üzere ilk denemesini gerçekleştirme izni vermişti ki bu, startup'ın hastaların felç ve bir dizi nörolojik durumun üstesinden gelmelerine yardımcı olma hedefinde kritik bir adımdı. Ardından Eylül ayında Neuralink, insan deneyi için işe alım onayı aldığını açıklamıştı.

İmplantın Faydaları Neler?

Neuralink daha önce yaptığı açıklamada, çalışmanın, beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için bir robot kullandığını ve ilk hedefinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söylemişti.

Şu anda ilk implantın yerleştirildiği hasta iyileşme sürecinde ve gelecek süreçte pek çok tetkik ve gözleme tabii tutulacak. Ardından implantın geleceği ve kullanım alanları daha da netleşecek ve başarılı sonuç alınırsa bu alanda gerekli adımlar atılmaya devam edilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.