Neuralink'e Soruşturma Açıldı

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk, radikal projeleriyle dikkat çekiyor. Ünlü milyarderin beyin implantı projesi olan Neuralink, hayvanlı deneklerde elde edilen başarının ardından yakın zamanda insanlı testlere başlayacaktı. Ancak projenin önü o kadar da açık olmayabilir.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir bilgiye göre Neuralink, halihazırda federal soruşturma altında. Hayvan haklarını ihlal etmekle suçlanan proje hakkında çalışmalar devam ediyor.

İddiaya Göre Elon Musk'ın Projesi Hayvan Haklarını İhlal Ediyor

Elon Musk'ın hayvan denekler üzerinde klinik testler gerçekleştirdiği bilinen bir şeydi. Ancak Neuralink projesinin tanıtımlarda ifade edilenin aksine hayvanlara zarar verdiği söylendi.

Bu iddianın kaynağı şirketin eski 20 çalışanından geliyor. Aynı zamanda firmanın dijital kayıtları da inceleme altında. İddiaların boyutu ise olası hayvan hakları ihlalinin boyutunu gözler önüne seriyor.

1500'den Fazla Hayvan Öldürülmüş Olabilir

Reuters'ta yayınlanan habere göre güvenilir iki kaynak, 2018 yılından beri yürütülen deneylerde 280'den fazla koyun, domuz ve maymunun içerisinde bulunduğu toplamda 1500 hayvan öldü.

Beyin implantı konusunda önemli çalışmalar yürüten bir diğer firma olan Synchron da benzer suçlamalara maruz kalmıştı. Henüz Neuralink tarafından iddialara karşı bir cevap gelmedi. Yakın zamanda insanlı deneyler için onay alan projenin akıbeti ise belirsiz.