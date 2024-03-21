Neuralink Beyin Çipinin Takıldığı Hasta, Düşünerek Satranç Oynamayı Başardı! (Video)

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, Neuralink beyin çipinin bir gönüllüye yerleştirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamayı yaparken, kişinin bu çip sayesinde sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebileceğini de belirtmişti.

Musk, beyin çipini hem bilgisayar imlecini kontrol etmek hem de düşünce yoluyla video oyunları oynamak için kullanan kişinin güncel görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerde, belden aşağı felçli olan 29 yaşındaki kişinin sadece düşünerek satranç oynayabildiği görülüyor.

Felçli Hasta Neuralink Sayesinde Satranç Oynadı

Nolan Arbaugh adındaki 29 yaşındaki felçli genç, bilgisayar üzerinden sadece imleç hareketleri satranç oynamayı başardı. Görüntülerdeki genç şu sözleri söyledi: "Ekrandaki imleci görüyor musun? Hepsi benim... hepsi beyin gücüm!"

Neuralink beyin çipi takılan ilk felçli hasta, düşünce gücüyle satranç oynadı.pic.twitter.com/ZRE9A4AxrK — Tamindir.com (@Tamindir) March 21, 2024

Arbaugh, bundan tam sekiz sene önce bir dalış kazası geçirme sonucunda felç kalıyor. Neuralink sayesinde de sadece düşünce yoluyla video oyunu oynamayı başarması, kameralara güzel görüntülerin yansımasına yol açtı.

Videodaki genç, oturduğu yerden sadece düşünce gücüyle satranç oynayabildi. Çığır açan bu teknoloji Star Wars'taki The Force'a benzeten Nolan Arbaugh: "Bunun bir parçası olduğum için çok şanslıyım, her gün yeni şeyler öğreniyormuşuz gibi geliyor." dedi.