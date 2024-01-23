New York'ta Elektrikli Bisiklet Kazalarında Ölümler Rekor Kırdı: Yine Artmaya Devam Ediyor!

İklim kriziyle mücadelede çevre dostu bir ulaşım seçeneği olarak görülen elektrikli bisikletler, New York'ta rekor sayıda yangına neden oluyor. New York İtfaiye Departmanı'nın Fox News'a verdiği bilgilere göre, kentteki 267 yangının kaynağı elektrikli bisikletler olarak belirlendi.

Bu yangınlar sonucunda 18 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralandı. 2023'te elektrikli bisiklet yangınlarından kaynaklanan kayıpların yüzde 200 arttığı belirtiliyor.

ABD genelinde 2019-2022 döneminde elektrikli bisiklet satışları yüzde 269 artarak rekor seviyeye ulaştı. Elektrikli bisiklet pazarının toplam değerinin 2,6 milyar dolara kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Ancak güvenlik uzmanları, elektrikli bisikletlerin lityum-iyon bataryalarının kontrolsüz bir şekilde ısınarak patlayabileceği konusunda uyarıyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bu bataryaların şehir genelinde 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve bataryaların düzensiz bir şekilde değiştirildiğini belirterek, bu durumun bir güvenlik sorunu teşkil ettiğini dile getirdi.

Elektrikli bisikletlerin yaygınlaşmasının yol açtığı sorunlar, sadece New York'ta değil, Kaliforniya'nın Encinitas kasabasında geçen temmuz ayında meydana gelen bir kazada, iki çocuğun karıştığı bir olay sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte tüm ülkede gündemde.

Son zamanlarda Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde ve Oregon'da da benzer trajik kazalar yaşandı. Uzmanlar, sürücülerin deneyimsiz olmasının ve elektrikli bisikletlerin saatte 35 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilmesinin bu tür sorunlara yol açtığı konusunda uyarıyor.