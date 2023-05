New York Kendi Ağırlığı Altında Çöküyor: Felaket Kapıda

ABD'nin ve dünyanın en ikonik şehirlerinden biri, dünya finans merkezinin kalbinin attığı bölge New York, bir felaketin eşiğinde. Yeni bir çalışmaya göre New York, her geçen gün batıyor ve bu durum milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

Earth's Future dergisinde yayımlanan makalede bazı bölgelerin yılda bir ile iki milimetre arasında alçaldığı belirtiliyor. Çalışmaya göre sel baskınları şehri tehdit ediyor.

New York Batıyor!

Dünyanın en gelişmiş şehirlerinden olan New York, onlarca gökdelene ev sahipliği yapıyor. Oldukça kompleks bir yapılaşmaya sahip olan şehir, kendi ağırlığı altında çöküyor. The Times of Israel'in yaptığı bir çalışmaya göre şehrin toplam ağırlığı 725 milyar kilogramın üzerinde. Ayrıca bu hesaba yalnızca binaların ve içerisindeki ağırlıkların katıldığını; yollar, metrolar ve köprülerin sebep olduğu ağırlığın hesaba katılmadığını belirtmek gerekir.

Tüm bu ağırlığının yanında oldukça yumuşak, kum bir zemine inşa edilen şehir, çevresinin sularla kaplı olmasından da büyük ölçüde etkileniyor. Araştırmacılar, olası teknotonik hareketlenmenin şehrin batışını hızlandırabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki on yıllar içerisinde artışın hızlanması sonrasında New York sular altında kalabilir!