New York Times, Microsoft ve OpenAI'ye Milyarlarca Dolarlık Dava Açtı!

ABD'li haber kuruluşu New York Times, sistemi eğitmek için telif haklarının ihlal edildiği iddiasıyla ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ye dava açtığını açıkladı.

Microsoft'un da davalı olarak gösterildiği davada, firmaların "milyarlarca dolar" zarardan sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor.

ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri (LLM'ler), genellikle çevrimiçi olarak elde edilen büyük miktarda veriyi analiz ederek sistemlerini öğretiyor.

New York Times, İçeriklerinin İzinsiz Kullanıldığını Açıkladı

Dava, ChatGPT'yi daha akıllı hâle getirmek ve eğitmek için New York Times tarafından yayınlanan "milyonlarca" makalenin izni olmadan kullanıldığını ve aracın şu anda güvenilir bir bilgi kaynağı olarak gazete ile rekabet ettiğini iddia ediyor.

İddiaya göre ChatGPT, güncel olaylar hakkında soru sorulduğunda bazen New York Times makalelerinden "kelimesi kelimesine alıntılar" üretiyor ve normal şartlarda New York Times içeriklerine abonelik için ödeme yapmadan erişilemiyor.

Çarşamba günü Manhattan'daki bir federal mahkemede açılan dava, New York Times'ın Nisan ayında telif hakları konusunda "dostane bir çözüm" aramak için Microsoft ve OpenAI'ye yaklaştığını ancak olumlu dönüt alamadığını da belirtiyor.

Dava sürecinde New York Times'ın haklı çıkması durumunda ChatGPT ile ilgili önemli yaptırımlar görmemiz muhtemel.

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