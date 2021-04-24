Dijital At Yarışları Artık Gerçek: NFT At 125.000 Dolara Satıldı

NFT dijital at 125.000 dolara satılmasıyla internet gündemine bomba gibi düştü. Dijital yarış atları, yeni bir kripto trendi içinde yarışıyor, takas ediliyor ve yetiştiriliyor.

NFT'ler on yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyor ancak yılın başından bu yana sanat, müzik ve en son olarak da spora nüfuz ederek teknolojideki yerlerini buldular.

Kripto patlamasının son bölümü, binlerce insanın dijital at yarıştırmasına yol açıyor.

Bunun ön saflarında, Non Fungible Tokens (NFT) kullanımı yoluyla kullanıcıları sanal at yetiştirme, satın alma ve yarışmaya açan bir platform olan ZED Run isimli firma bulunuyor.

Zed Run adı verilen platform, katılımcıların kendi atlarını yarışmasına, ticaretine ve hatta yetiştirmesine olanak tanıyor. Bu, hayvanların yalnızca Ethereum blockchain teknolojisiyle desteklenen bir sanal gerçekliğe sahip olduğu anlamına geliyor.

Avustralya merkezli teknoloji stüdyosu Virtually Human'ın yaratıcıları, NFT oyununa çoğundan daha erken katıldı ve platformu 2019'da başlattı. Her biri 25 euro değerinde 4.000'den fazla at satarak anlık bir başarı yakaladılar.

NFT dijital at 125.000 dolara el değiştirdi

ZED tarafından gerçekleştirilen satışlar ise kullanıcıları meraklandırmayı başarıyor. Çevre aktivistleri ve e-spor hayranlarını bir araya getiren yeni dijital atlar, kripto kültürünü yeniden şekillendiriyor.

ZED'in popülaritesi o kadar yükseldi ki, yeni yaratılan nadir atlar 12.000 euroya kadar satabiliyor. Bir at yakın zamanda 103.000 eurodan daha pahalıya satıldı ve NFT tarihinde bir ilki başardı.

Zed Run'a başlamak aslında bir bilgisayar dışında at yarışına başlamaktan çok da farklı değildir: İlk adım, satın almaya karar verdiğiniz at ile bir ahır yaratmaktır. Atınızı yarıştırabilir, çiftleştirebilir ve hatta oluşacak yavruların gelişmesini takip edebilirsiniz.

Zed Run'da oyuncular bir ücret karşılığında atlarını yarışa dahil edebilir ve birkaç yüz dolarlık ödül kazanabilir. Yarışa başlamadan önce, atların kazanma olasılıklarının ne olduğunu bilinmiyor. Bu nedenle atlarının belirleyici özelliklerine ve yarış geçmişine göre dikkat edilmesi gerekiyor.

Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı genetik yapılara sahip olan dört at türü bulunuyor. Nakamoto (ZED'e göre en tutarlı ve baskın tür), Szabo, Finney ve Buterin isimli at türleri, farklı özelliklerine göre farklı değerlemelere sahip.

Zed Run sitesindeki açıklamada, "Büyüklük, alçak gönüllülükten doğar. Burada hem yarış atınızı besleyin hem de sonsuz bir miras yaratın." ifadeleri kullanıldı.