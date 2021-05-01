Türk Sanatçının NFT Heykeli 900.000 TL'ye Satıldı

NFT heykel 900.000 TL karşılığında satılmayı başardı. Sanatçı Emre Yusufi tarafından yaratılan ve 2 yıldır onlarca selfie çeken Divine Selfie, kendine yeni bir alıcı buldu.

Dijital olarak yürütülen NFT (non fungible token) çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. İlk olarak 2018 yılında Contemporary Istanbul Sanat Festivali'nde ortaya çıkan Divine Selfie isimli heykel, 40 ethereum karşılığında satılmayı başardı.

NFT heykel 40 ethereum'a satıldı

"Selfie çeken heykel" olarak da bilinen Divine Selfie isimli eser, yarı tanrı Herkül'ü temsil ediyor. Türk sanatçı Emre Yusufi tarafından oluşturulan heykel, kendine ait bir Instagram adresine de sahip.

Emir Kaya isimli İranlı bir iş adamı ve koleksiyoner tarafından satın alındığı ifade edilen Divine Selfie'nin 40 ETH'e alıcı bulduğunu belirtmek gerekiyor. Foundation'da sergilenen eser, kısa sürede onlarca teklif almayı başardı. En nihayetinde ise 40 ethereum'a (110 bin dolar) yeni sahibine kavuştu.

NFT'ler sanatçıları güçlendirerek bir araç olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sanat galerisi SuperChief, yalnızca NFT sanat eserlerine adanmış dünyanın ilk dijital sergi alanını New York'ta açacağını duyurdu.

SuperChief yetkilisi, "NFT'ler şu anda dünyanın %99'u için yepyeni bir konsept. Ancak temelde, birinin dijital sanatları toplamasına ve kaynağının ne olduğunu bilmesine izin veriyor. Dijital sanat değerini oluşturmak için eksik olan unsur buydu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde bir sanatçı, 'Mars Evi' adlı dünyanın ilk dijital evini 500.000 dolardan fazla paraya NFT olarak sattı. Mars House'un arkasındaki sanatçı Krista Kim, genellikle video oyunları oluşturmak için kullanılan yazılım yardımıyla sanal Mars evi tasarladı.

Mimarlık ve tasarım dergisi Dezeen'e konuşan sanatçı Kim, evin bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Sanatçı, gelecekte Mars House gibi sanat eserlerinin, kullanıcıların sanal arazi alıp satabilecekleri SuperWorld gibi uygulamalarda artırılmış gerçeklik ortamları oluşturmak için kullanılabileceğine inanıyor.

NFT nedir, nasıl satın alınır diye merak ediyor olabilirsiniz. Değiştirilebilir olmayan token olarak bilinen NFT, bir öğenin gerçekten türünün tek örneği olduğunu ve benzer değerde bir şeyle takas edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu değiştirilebilir olmayan token, blok zincirdeki para birimini temsil ediyor. Çoğu insan NFT'lerin e-ticaretin geleceği olacağına inanıyor.