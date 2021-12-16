Yeni NFT Oyunu Legacy 53 Milyon Dolarlık Arsa Sattı

Peter Molyneux'un NFT oyunu Legacy henüz çıkış yapmadan binlerce oyuncunun ilgisini çekmeyi başardı. Oyun geliştiricisinin bir sonraki oyunu NFT olarak 40 milyon sterlinlik arsa sattı. Oyun geliştiricisi Peter Molyneux, Las Vegas'ta kripto para birimi oyun platformu Gala Games ile bir ortaklığı duyurdu. Gala ve Molyneux'un geliştirme şirketi 22Cans, Molyneux'un ilk olarak 2019'da duyurduğu bir "blockchain iş simülatörü" oyunu olan Legacy'yi başlatmak için birlikte çalışacak.

Bir blog gönderisinde açıklandığı gibi Legacy, LegacyCoin (Ethereum blok zincirine kurulu) adlı yeni bir dijital para birimini dahil edecek ve oyuncular "Land" olarak adlandırılan, takas edilemeyen bir jeton veya NFT satın alarak oyun oynayabilecek.

Katıldıklarında oyunda bir iş, bu işin etrafında bir kasaba kurabilir ve LegacyCoin fonlarını artırmak için diğer oyuncularla rekabet edebilir veya iş birliği yapabilir. Ubisoft gibi yayıncılar koleksiyon ürünleri için NFT satışlarını başlatmış olsa da, Molyneux muhtemelen kripto oyunlarına ciddi bir giriş yapan en başarılı geliştirici oldu.

Peter Molyneux'un NFT oyunu Legacy

Oyun henüz oyunculara açık olmasa da, neredeyse Land NFT'lerini tüketti. Şimdiye kadar satılan tüm 'Land' isimli bloklar, 14.000'den fazla Ethereum'a veya yaklaşık 40,5 milyon sterlin gerçek paraya eşdeğerdi. En pahalısı, yaklaşık 670.000 sterline eşdeğer bir fiyata satılan, sınırlı sayıda olan bir Londra arsasıydı.

LegacyCoin'den kar elde etme yeteneği, hem oyunun planlandığı gibi 2022'de piyasaya sürülmesine hem de gerçekten satın alıp oynayan insanlara bağlıdır. Ne yazık ki 22Cans isimli stüdyonun henüz böyle bir deneyimi bulunmuyor.

Şirketin ilk oyunu Godus, Kickstarter'da 520.000 sterlinden fazla para toplayarak lansman öncesi ödeme alma çabalarına başladı. Ancak mikro dönüşümler, aksaklıklar ve satın alımlarınızı devam ettirememe sorunuyla oyunu terk ettiler. Godus, Steam'de hala erken erişim oyunu olarak satılmakta, ancak 5 yılı aşkın süredir güncelleme almadı.

Legacy hakkında daha fazla bilgi için The Verge, Peter Molyneux ile bir röportaj yaptı. Oyunla ilgili merak ettiklerinizi bu bağlantıdan (İngilizce) okuyabilirsiniz. 2022 yılı muhtemelen birçok geliştiricinin NFT'lerde bir şeyler denediği bir yıl olacak. Peki ya siz Legacy hakkında ne düşünüyorunuz?