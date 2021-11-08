Nike Sanal Ayakkabı Tasarımcısı Aramaya Başladı!

Nike, sanal ayakkabı tasarımcısı aradığını duyurdu. Facebook'un isminin "Meta" olarak değiştirilmesinin ve hemen ardından "Metaverse" adlı büyük sanal gerçeklik projesini açıklamasının ardından dünyaca ünlü markalar, geleceğe uyum sağlamaya şimdiden başlamış gibi görünüyor. Öyle ki Nike da diğer pek çok şirket gibi sanal dünyada geçerli olacak bir ayakkabı geliştirmeyi amaçlıyor.

Microsoft, Indyturk'e göre Metaverse evrenine hem oyunları hem de ofis yazılımları ile dahil olacağını açıklamıştı. Bunun ardından Nike'ın da benzer bir fikir ile ortaya çıkmak istediği tespit edildi.

Nike Sanal Ayakkabı İçin İş İlanı Verdi

Giyim sektörünün önemli, ünlü, büyük isimlerinden biri olan Nike'ın bu hafta 7 yeni ticari marka başvurusunda bulunarak Metaverse'e hazırlandığı düşünülmüştü. Şirketin kısa bir süre önce verdiği iş ilanında sanal ayakkabı tasarımcısı ve buna benzer ürünler üzerinde çalışacak sanal tasarımcılar aradığı öğrenildi.

Nike'ın yayımlamış olduğu iş ilanında yeni pozisyonların Nike'da sanal devrime yeni bir boyut kazandırmaya odaklanmış "Dijital Ürün Oluşturma" ekibi içinde yer aldığını söyledi.

Marka ve patent avukatı Josh Gerben, Nike'ın marka başvurularının metaverse fikrine çok açık bir şekilde selam verdiğini belirtti. Gerben, şirketin ana ticari markaları için yeni başvurular yaptığını, çevrim içi ve sanal ortamda kullanılabilecek giysiler, ayakkabılar ve diğer giyim ürünlerini satmaya başlayacağını dile getirdi.

Nike, iş ilanı ile ortaya çıktığı varsayılan gelecek planları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ama bunun şirketin bu amaç doğrultusunda attığı ilk adım olmadığını belirtmek gerekiyor. Mayıs 2019'da Nike'ın alt kuruluşu olan Air Jordan, dünyaca ünlü battle royale oyunu Fortnite'ın geliştiricileri ile ortaklığa imza atmış ve bu ortaklık kapsamında karakterlere Nike logolu spor ayakkabılar giydirilmeye başlanmıştı.

Geçmişte Nike'ın Fortnite haricinde daha birçok video oyunu geliştiricisi ile anlaşması oldu. Bu anlaşmalar arasındaki ortak nokta elbette ki marka tanıtımından ibaretti. Bu video oyunlarını oynayan milyonlarca genç oyuncu olması dolayısıyla Nike da onları hedeflemek için en doğru yolun doğrudan video oyunlarının içine girmek olduğunu düşündü ve bu düşüncesi, tanıtımlar sonrasındaki artan marka bilinirliğine bakılırsa doğru da çıktı.