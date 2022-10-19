Nikola'nın Kurucusu Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu!

ABD'de Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olan Nikola, ürettiği elektrikli kamyonlarla tanınıyor. Kısa sürede piyasada kendine yer edinen ve bazı noktalarda Tesla'nın sahip olduğu ünü de isim benzerliği sayesinde kullanan firma, dünya çapında satışlar yapıyor. Fakat Nikola'nın başı bu sefer büyük dertte!

Firmanın kurucusu ve eski başkanı olan Trevor Milton, Nikola hisselerinin değerlerini artırmak için yanlış beyanlarda bulunduğu iddiasıyla bir süredir mahkeme tarafından araştırılıyordu. Yakın zamanda davadan bir karar çıktı. ABD Federal Mahkemesi tarafından verilen karara göre Trevor Milton, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Trevor Milton Yatırımcılara Defalarca Yalan Söylemiş!

Trevor Milton, hakkında açılan davalar sonucunda iki menkul kıymet dolandırıcılığı ve iki elektronik dolandırıcılık ile suçlandı. Jürinin sanık hakkında suçlu kararını vermesinin ardından Trevor Milton 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Mahkeme kararı hakkında yorumlarda bulunan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damien Williams, “Trevor Milton, Nikola’nın yatırımcılarına defalarca yalan söyledi. Bu dolandırıcılık, apaçık ve çok basit." dedi.

Mahkeme, Trevor Milton'ın söylediğini iddia ettiği yalanlarla birlikte şirketinin hisselerini katladığını, ve bir gecede milyarder olduğunu ifade etti. Öyle ki bir dönem net bir geliri bile olmayan Nikola, köklü araba üreticisi Ford Motors'dan dahi daha değerli hale gelmişti.

Öte yandan Nikola firması suçlu bulunmadı. Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan davalar neticesinde 125 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul eden Nikola, suçlamalardan sıyrılmayı başardı. Hala Nikola hissesine sahip olan Trevor Milton ile tüm bağlar da koparıldı. Son yılların en büyük teknoloji dolandırıcılıklarından biri olarak görülen Nikola davası sonrasında Trever Milton 27 Ocak'ta hüküm giyecek.