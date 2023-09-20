Nikon Yeni Modeliyle Nostalji Rüzgarları Estirdi
Nikon "nostaljik" olarak nitelendirdiği yeni kamerasını tanıttı. Birçok gelişmiş özelliği bulunan modelin satışa sunulma tarihi belli oldu. İşte detaylar!
Japonya merkezli kamera üreticisi Nikon yeni modelini tanıttı. En son Z8 tam kare fotoğraf makinasını tanıtan şirket, şimdi ise nostaljik "Z f" modelini tanıttı.
Z f tam kare aynasız bir fotoğraf makinası. Nostaljik bir görünüme sahip olmasının yanı sıra en son teknolojiye sahip olan kamera, ilk çıkışından bu yana kullanıcıların ilgisini çekti.
Fotoğraf makinesinde 24,5 megapiksel tam çerçeve sensör ve Nikon'un Z8 ve Z9 fotoğraf makinelerinde bulunan EXPEED 7 işlemcinin aynısı bulunuyor.
Z f Satışa Sunulma Tarihi ve Fiyatı
Kamerada aşağıdaki gibi birçok gelişmiş özellik bulunuyor.
- Beş eksenli gövde içi görüntü sabitleme (IBIS)
- Konu algılamalı 299 noktalı aşama algılamalı otomatik odaklama sistemi
- 60 FPS veya 30 FPS'de 4K video kaydı
- Eklemli 3,2 inç dokunmatik ekran
- 30 FPS'ye kadar sürekli seri çekim
Fotoğraf makinesinin gövdesi alüminyumdan yapılmıştır ve pozlama ayarları için özel kadranlara sahip üst plaka ve klasik Nikon logosu gibi birçok retro tasarım öğesi içerir.
Kullanıcıların 99 megapiksele kadar çözünürlükte görüntüler çekmesine olanak tanıyan Nikon'un yeni Piksel Kaydırma modu da bulunuyor. Fotoğraf makinesi ayrıca 10 bit H.265 kayıt ve Nikon'un N-Log ve Flat Picture Control profilleri desteği gibi çeşitli video özelliklerine de sahiptir.
Z f'nin Ekim 2023'te 1.999,95 $ fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği sunulacak.
Yeni Başlayanlar için En İyi Kameralar (Fotoğraf Makineleri)
Fotoğraf ve video çekmek birçok kişinin bir dönemler en büyük hobileri arasında yer alır. Ancak kimileri vardır ki hiçbir zaman bu hobiyi bırakmaz üstüne üstlük meslek haline getirir.
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