Nintendo, Shiver Entertainment'ı Satın Aldı: Switch'e Daha Fazla Oyun mu Gelecek?

Nintendo, oyun geliştirmeye yatırımını sürdürmek ve stüdyoyu yan kuruluş haline getirmek için Florida merkezli küçük oyun stüdyosu olan Shiver Entertainment'ı satın aldı.

Göründüğü üzere bu satın alma, Embracer Group'un dağınık oyun imparatorluğunu parçalamasının ve bazı varlıklarını elden çıkarmasının bir parçasını olarak ortaya çıktı.

Nintendo, Shiver Entertainment'i Neden Satın Aldı?

2012 yılında kurulan Shiver, Scribblenauts ve Hogwarts Legacy gibi oyunları Switch üzerine taşımak için geliştiricilerle ve yayıncılarla anlaşmalara imza atmasıyla biliniyor.

Küçük stüdyoları ve geliştiricileri satın almasıyla tanınan Nitendo, Shiver'ı satın alarak, önümüzdeki yıllarda da odak noktası olan Switch platformuna daha fazla yatırım yapacağını gösterdi. Bu da Switch üzerine daha fazla oyun ekleneceğinin ilk işareti olarak düşünüldü.

Nintendo Life'ın belirttiğine göre, bu satın alma kararı ile yazılım başlıklarının taşınması ve geliştirilmesi için güçlü kaynakları koruma almayı istedi. Ayrıca bunun yanı sıra Shiver isimli oyun stüdyosunun yeteneklerini de bünyesine katmak istediği de belirtiliyor.

Stüdyo için ne kadar ödediğini söylemeyen Nintendo, "Satın almanın Nintendo'nun bu mali yıldaki sonuçları üzerinde sadece küçük bir etkisi olacak" açıklamasında bulundu. Bu da satın alma işleminin maddi olarak pek etkilemediğinin açıkça bir göstergesi.