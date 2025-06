Oyun Dünyası Şoka Uğradı! Yeni Oyun Konsolu, Pazarı Sarstı

Oyun dünyasının uzun süredir merakla beklediği Nintendo Switch 2, sonunda 5 Haziran’da 449.99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Üstelik Türkiye'de de satışa çıktı. Beklenti büyüktü ancak satış rakamları bu beklentiyi bile geride bıraktı. Konsol, satışa sunulduktan sonra ilk dört gün içinde tam 3.5 milyon adet satarak adeta rekor bir çıkış yaptı. Şimdi ise Switch 2, Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir başarıya imza attı.

Nintendo Switch 2, İlk Haftasında 1.1 Milyon Adet Satıldı

Pazar araştırma şirketi Circana’nın raporuna göre Nintendo Switch 2, yalnızca ABD’de satışa sunulduğu ilk haftada 1.1 milyon adet sattı. Bu rakam sadece etkileyici olmakla kalmadı, aynı zamanda yeni bir rekora da imza attı. Daha önce bu rekor PlayStation 4’e aitti.

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Switch 2 sahiplerinin yüzde 79’unun lansman haftasında Mario Kart World oyununu satın alması oldu. Bu oyun ya konsol paketiyle ya da ayrı olarak tercih edildi. Onu Cyberpunk 2077 ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom takip etti ve en çok satan oyunlar listesine girmeyi başardı.

Her ne kadar Nintendo Switch 2’nin güçlü bir çıkış yapacağı beklense de bu kadar hızlı bir yükseliş kimse tarafından öngörülmemişti. Şimdi gözler konsolun bu ilgiyi 2025’in sonuna kadar sürdürüp sürdüremeyeceğinde. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nintendo Switch 2'yi nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.