Nintendo Switch 2'ye "Keşke Daha Önce Gelseydi" Diyeceğimiz Özellik Geldi

Nintendo'nun teknoloji konusundaki temkinli yaklaşımı artık biraz gevşedi. Firmanın mobil cihazlarda yıllardır kullanılan ama Switch'te bir türlü göremediğimiz bazı özellikler nihayet Switch 2 ile birlikte geliyor.

Nintendo'nun Nintendo Today! uygulaması üzerinden paylaştığı bir videoyla bu iki yeni özellik ortaya çıktı. Bundan böyle pil %90'da kalacak ve konsolun ömrü uzayacak. Ek olarak hırsızlığa da engel olunacak.

Switch 2 Pil Tamamen Şarj Olmuyor

En dikkat çeken yeniliklerden biri, pilin tamamen şarj olmasını engelleyen yeni bir ayar. Bu özellik aktif hale getirildiğinde cihazın pili yaklaşık %90 doluluğa ulaştığı zaman şarj işlemi durduruluyor. Böylece lityum-iyon bataryanın uzun vadede zarar görmesi engellenmiş oluyor.

Nintendo, bu özelliği şu sözlerle özetlemiş:

Switch 2 sisteminin pili, %90 seviyesine ulaştığında şarj durur. Bu da bataryanın yıpranmasını azaltır. 'Şarjı %90 civarında durdur' ayarı açıkken, şarj süreci de bu seviyeye yaklaşırken yavaşlar.

Sizden İzinsiz Kimse Konsolu Açamayacak

Pil dışında bir diğer yenilik ise güvenlik tarafında. Switch 2'ye artık Sistem Kilidi adında yepyeni bir ayar geliyor. Bu özellikle konsol uyku modundan çıkarılırken bir PIN kodu girilmesi gerekiyor.

Örneğin bir bayram günü evinize küçük çocuklar doluşmuş ve konsolunuza dokunacak pek çok el var diyelim. PIN kodu girilmeden oyun kayıtları silinemiyor veya biri cihazı eline aldığında içerklere erişemiyor.