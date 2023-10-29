Nintendo Switch 2 Ayrılabilir Çift Ekranla Gelebilir!

Yakın zamanda dosyalanan bir patent, Nintendo Switch 2'nin çift, çıkarılabilir ekranlara sahip olabileceğini gösteriyor.

Gamerant tarafından bildirildiği üzere, yeni patent, Nintendo 3DS'den farklı olarak, ayrılabilen ve birbirleriyle kablosuz olarak iletişim kurabilen iki farklı ekrana sahip bir cihazı gösteriyor. Buna ek olarak, cihazda konsolu kapalıyken çalıştırmak için kullanılabilecek bir dokunmatik ekran da bulunuyor.

Patentlerin birçoğu test amaçlı alındığından nihai üründe yer almıyor olsalar da esasında bu tema Nintendo Switch temasıyla da uyumlu, bu nedenle bu yeni patentte vurgulanan bazı özelliklerin Nintendo Switch 2 özellikleri olma ihtimali var.

Ayrılabilir Çift Ekran Ne İşe Yarayacak?

Konsolla gelmesi beklenen ayrılabilir çift ekran, Nintendo'nun DS ve 3DS oyunlarını da Nintendo Switch Online kütüphanesine eklemesini kolaylaştırabilir.

Nintendo Switch 2 hakkında son dönemde söylentiler artsa da konsola dair hâlâ oldukça az bilgiye sahibiz. Son söylentilere göre konsol NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction'ı destekleyecek ve bu da konsolun ışın izleme yeteneklerini PlayStation 5 ve Xbox Series X'inkilerin önüne geçirecek.

Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi de belirsiz. Söylentiler 2024'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.