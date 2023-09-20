Nintendo Switch 2, Benzersiz Bir DLSS ile Gelebilir!

Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı. Merakla beklenen el konsolu hakkında neredeyse her gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde konsolun işlemcisinde NVIDIA Ampere GPU kullanılacağı ortaya çıkmıştı. Elbette NVIDIA GPU kullanılacak olması, DLSS teknolojisinin de Switch 2'de yer alacağı anlamına geliyor ancak gelen son bilgilere göre yaklaşan el cihazı DLSS'nin özel bir versiyonuna sahip olacak.

Nintendo Switch 2'nin Özel DLSS'i Beklentileri Karşılayacak mı?

Bilmeyenler için DLSS hem oyun performansını hem de görüntü kalitesini artırmak için yapay zekâ kullanan bir teknolojidir. Bunu, oyunu başlangıçta daha düşük bir çözünürlükte işleyerek, ardından yapay zekâ algoritmaları aracılığıyla yerel çözünürlüğe yükselterek gerçekleştirir. Bu işlem, görüntü kalitesinden ödün vermeden performansı iki kata kadar artırmaya yarıyor.

İşlevselliği ve performansa sağladığı artış nedeniyle DLSS'in yaklaşmakta olan Nintendo Switch 2'de yer alabileceğine dair söylentiler büyük heyecan yaratmıştı ve yakın zamanda ortaya çıkan bir bilgi bu teknolojinin konsolda yer alacağını doğruladı ancak elbet bazı farklılıklar olacak.

Geçtiğimiz günlerde Nintendo, makine öğrenimi teknolojilerinin düşük güçlü platformlara entegrasyonuna yardımcı olmak için bir veri mühendisi işe almak istediklerini belirten yeni bir iş ilanı yayınlamıştı. Bildiğiniz gibi DLSS (Deep Learning Super Sampling), NVIDIA'nın RTX 2000 serisi ekran kartları ile bize tanıtılan bir teknolojiydi. Bu kartlar herhangi bir alan kısıtlamasıyla karşılaşmayan çiplere sahip ancak Nintendo, DLSS teknolojisini yakında çıkacak Switch 2'ye entegre etmek için daha sınırlı alana sahip.

Bu çıkarımın yapılmasına neden olan şey, iş ilanında bulunan "makine öğrenimi modellerinin güç, bellek ve CPU bütçelerine uyacak şekilde optimizasyonu" cümlesi. Elbette şimdilik bu iddialar yalnızca spekülasyonlara dayanıyor, öyle ki Nintendo, Switch 2 için alışılagelmiş DLSS teknolojisini de kullanıyor olabilir ancak durum böyle değilse ve özel bir DLSS varsa, kullanıcıların umdukları performansı sunmayabilecek bir cihaza hazırlıklı olması gerekiyor.

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