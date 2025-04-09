Konsolu Almak Yetmez: Nintendo Switch 2’de Bu Tuşa Basmak Parayla!
Nintendo Switch 2'deki C tuşu tartışma konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre bu tuşu kullanmak için NSO aboneliği almak zorunlu olacak.
Nintendo Switch 2, geçtiğimiz hafta tanıtıldı. 449 dolar başlangıç fiyatı ile gelecek olan konsol, özellikleriyle anında ilgi odağı ve tartışma konusu oldu. Söz konusu tartışmalardan biri de Switch 2'nin Joy-Con'unun üzerinde bulunan C tuşu oldu. Görünüşe göre bu tuşu kullanmak için konsolu satın almak yetmeyecek. Ekstra para da ödemeniz gerekiyor.
Nintendo Switch 2’de C Tuşunu Kullanmak Parayla
Nintendo, yeni konsolu Switch 2’de pek çok yeni özellikle beraber Discord benzeri bir sohbet uygulaması da sunacak. Ancak "GameChat" adlı bu özellik, ücretsiz deneme sürecinin ardından abonelik gerektirecek.
Nintendo’nun Ürün Deneyimi Başkan Yardımcısı Bill Trinen’e göre, Nintendo Switch Online (NSO) aboneliği olmayanlar C tuşuna bastığında sadece abonelik bilgileri gösterilecek. Yani tuş, adeta bir "reklam panosu" gibi çalışacak.
Ne yazık ki bu tuşu başka bir fonskiyona atamak da mümkün olmayacak. Elbette ki bu durum ilerleyen zamanlarda oyuncu topluluklarından gelecek tepkilere göre değişebilir ve Nintendo geri adım atarak C tuşunu başka bir iş için kullanmanızı sağlayabilir.
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Nintendo Switch Online fiyatı şu anda şu şekilde:
- Aylık: 3.99 $ - 152 TL
- 3 Aylık: 7.99 $ - 304 TL
- Yıllık: 19.99 $ - 760 TL
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Nintendo Switch 2'deki C tuşuna para ödemek mantıklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.