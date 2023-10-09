Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Nintendo'nun yaklaşmakta olan oyun konsolu Nintendo Switch 2 üzerinde çalıştığı bir süredir el konsolları gündeminin ana konusu. Son zamanlarda Nintendo Switch 2 ile ilgili pek çok da sızıntı oldu fakat son sızıntı potansiyel çıkış tarihi ve tanıtılabilecek farklı varyantlar hakkında bilgi veriyor.

SoldierDelta olarak bilinen bir kaynağa göre Nintendo'nun bu yaklaşan konsolun iki farklı varyantını sunmayı planladığına dair göstergeler var.

Nintendo Switch 2, 24 Eylül 2024'de Geliyor

Biri geleneksel kuruluma sahip olacak, diğeri ise yalnızca dijital olacak. Normal modelin fiyatının 449 dolar olacağı, dijital versiyonun ise 399 dolarla biraz daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor.

Beklenen çıkış tarihi ise önümüzdeki yıl 24 Eylül ancak herhangi bir sorun çıkması hâlinde 3 Kasım'a kadar ertelenme ihtimali de var.

Bu söylentilerin yanı sıra, daha önceki OLED ekran spekülasyonlarının aksine Nintendo Switch 2'nin LED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ek olarak, "NG" olarak adlandırılan bir geliştirme kod adıyla (bu resmi bir Nintendo takma adı olmasa da) özel artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerinin de dâhil edilebileceği söyleniyor.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.