Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı!
Merakla beklenen Nintendo Switch 2 el konsolunun çıkış tarihi ve fiyatına yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar!
Nintendo'nun yaklaşmakta olan oyun konsolu Nintendo Switch 2 üzerinde çalıştığı bir süredir el konsolları gündeminin ana konusu. Son zamanlarda Nintendo Switch 2 ile ilgili pek çok da sızıntı oldu fakat son sızıntı potansiyel çıkış tarihi ve tanıtılabilecek farklı varyantlar hakkında bilgi veriyor.
SoldierDelta olarak bilinen bir kaynağa göre Nintendo'nun bu yaklaşan konsolun iki farklı varyantını sunmayı planladığına dair göstergeler var.
Nintendo Switch 2, 24 Eylül 2024'de Geliyor
Biri geleneksel kuruluma sahip olacak, diğeri ise yalnızca dijital olacak. Normal modelin fiyatının 449 dolar olacağı, dijital versiyonun ise 399 dolarla biraz daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor.
Beklenen çıkış tarihi ise önümüzdeki yıl 24 Eylül ancak herhangi bir sorun çıkması hâlinde 3 Kasım'a kadar ertelenme ihtimali de var.
Bu söylentilerin yanı sıra, daha önceki OLED ekran spekülasyonlarının aksine Nintendo Switch 2'nin LED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ek olarak, "NG" olarak adlandırılan bir geliştirme kod adıyla (bu resmi bir Nintendo takma adı olmasa da) özel artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerinin de dâhil edilebileceği söyleniyor.
Nintendo Switch 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Nintendo’dan beklenen yeni oyun konsolu Switch 2 ile ilgili haberler piyasada büyük bir yankı uyandırıyor. Uzun zamandır Nintendo kullanıcılarının beklediği bu konsolun etkileyici bir oyun performansı sunması hedefleniyor.
Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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