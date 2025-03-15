Nintendo Switch 2 İçin Kritik Gelişme! Beklenen Fiyatı Ortaya Çıktı

Nintendo, ilk Switch modeliyle büyük bir başarıya imza attı. Öyle ki uygun fiyatı ve geniş oyuncu kitlesine hitap etmesi sayesinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak son gelen bilgilere göre bu durum, Switch 2 için geçerli olmayabilir.

Oyun konsolu dünyasında güvenilir kaynaklardan gelen iddialara göre Nintendo'nun yeni nesil Switch 2 modeli, selefine kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak. Peki Switch 2’nin beklenen satış fiyatı ne olacak?

Nintendo Switch 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cihazın daha yüksek fiyatla çıkacak olmasının en önemli sebebi tahmin edebileceğiniz üzere maliyet. Analist Hideki Yasuda'ya göre Nintendo Switch 2'ye güç verecek NVIDIA işlemcisinin maliyeti 130 ila 150 dolar arasında olacak. İlk Switch modelinde bu donanımın maliyeti 80 dolarken yeni nesilde yaşanan bu artış, cihazın fiyatına da yansıyacak. Bu nedenle Switch 2'nin satış fiyatının 499 dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Bununla birlikte bazı kaynaklarsa Switch 2’nin 399 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Her ne kadar bu tahminler daha iyimser olsa da ilk modelin 300 dolarlık fiyatına kıyasla yeni nesil cihazın daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağı kesin gibi görünüyor.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden Robin Zhu'nun tahminlerine göre Nintendo Switch 2, Haziran ayında piyasaya sürülecek. Şirketin yoğun talebe yetişebilmek için 6 ila 8 milyon arasında stok hazırlayacağı ve ilk yıl toplamda 20 milyon satış hedeflediği öne sürülüyor. Bu da Nintendo’nun yeni modelden büyük beklentiler içinde olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse ilk Switch modeli piyasaya çıktığı ay 2.7 milyon adet satarken, PlayStation 5 aynı dönemde 4.5 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

Nintendo, 2 Nisan'da Nintendo Direct etkinliği gerçekleştirecek. Oyun devinin bu etkinlikte yeni el konsolu ile ilgili önemli bilgiler paylaşması bekleniyor.

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