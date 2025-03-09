Nintendo Switch 2'nin İki Önemli Özelliği Netleşti!

Japon oyun devi Nintendo'nun uzun bir süredir beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar, yeni oyun konsolunun bazı yeni özelliklerini daha gün yüzüne çıkardı.

Yapılan paylaşımlarla beraber yeni Switch 2 modelinin bağlantı özellikleri gözler önüne serildi. Konsolun bu alanda selefi Nintendo Switch ile benzer özelliklere sahip olacağı görülüyor.

Nintendo Switch 2, Wi-Fi 6 ve NFC Özelliğiyle Geliyor

Aktarılanlara göre yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Nintendo Swtich 2, daha öncesinde konuşulanların aksine Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 ile değil artık standart olarak kabul ettiğimiz Wi-Fi 6 teknolojisini kullanacak.

Özellikle cihazın tıpkı selefi gibi uzun yıllar boyunca satışta kalacağını düşünürsek, Switch 2'nin bu alanda rakiplerine kıyasla biraz eski bir teknolojiye ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz. Örnğin, konsolun yeni rakiplerinden PS5 Pro an itibariyle Wi-Fi 7'yi destekliyor.

Sızıntılara göre yeni cihaz, yine Nintendo Switch'e benzer şekilde Joy-Con kontrolcüsünde yerleşik bir NFC işlemcisine sahip olacak. Kullanıcıların bu işlemci sayesinde oyunlar için Amiibo karakterlerini hızlı bir şekilde konsola tanıtabileceği belirtiliyor. Son olarak cihazın iki adet USB-C portunu bünyesinde barındıracağını ve bu portların şarj desteğine sahip olacağı bildiriliyor.

Yeni Nintendo Switch 2'nin bağlantı özellikleri ile ilgili bildiklerimiz şimdililik bu kadar. Yaz aylarının başında tanıtılacağı söylenen cihazın diğer özellikerine yukarıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!