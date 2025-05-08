Oyun Oynarken Konuştuklarınıza Dikkat: Nintendo Sizi Dinliyor Olabilir!

Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmasının ardından kısa bir sür önce dünya genelinde satışa sunulan Nintendo Switch 2 hakkında tartışma yaratacak yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin, yeni konsolu ile birlikte hayata geçirdiği GameChat özelliğiyle ilgili gizlilik politikasını değiştirdiği bildiriliyor.

Aktarılanlara göre gizlilik politikasında yapılan değişiklikler ile birlikte kullanıcıların GameChat üzerinden arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalar Nintendo tarafından takip edilebilecek.

GameChat'te Yapılan Sohbetler Nintendo'nun Elinde Olacak

Nintendo Switch 2’nin öne çıkan yeniliklerinden biri olan “GameChat”, oyunculara oyun esnasında sohbet etme, ekran paylaşımı yapma ve uyumlu kameralarla görüntülü iletişim kurma imkanı tanıyor.

Ancak bu özellik, sahip olduğu gizlilik politikası doğrultusunda Nintendo tarafından yakından takip edilebilecek. Zira Şirket, “güvenli bir deneyim sağlamak” amacıyla GameChat'teki sesli ve görüntülü sohbetlerin takip edilebileceğini, hatta belirli durumlarda bu oturumların kaydedilebileceğini politikilarında açıkça belirtiyor.

Nintendo, hangi koşullarda ve ne sıklıkla kayıt yapılacağına dair net bilgi paylaşmazken, bu durum özellikle Reddit gibi platformlarda ciddi eleştirilere neden olmuş durumda.

Pek çok oyuncu, ses ve görüntülerinin herhangi bir uyarı olmadan izlenebilme ihtimaline karşı endişeli olduğunu ifade ederken, birçok kişi özellikle kamera erişiminin de mümkün olduğu platformda sohbetlerin kayıt altına alınabilecek olmasının tedirgin hissettirdiğini belitiyor.