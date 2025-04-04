Yeni Nintendo Switch 2 Bu Ülkede 100 Dolar Daha Ucuz!

Uzun bir süredir oyun gündemini meşgul eden yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2, geçtiğimiz günlerde nihayet resmi olarak tanıtıldı. Japon oyun devi Nintendo, düzenlediği lansmanla beraber yeni konsolunun haziran ayında piyasaya sürüleceğini, fiyatının ise 449 dolar olduğunu duyurdu.

Yeni konsolu dört gözle bekleyen birçok oyuncu, açıklanan fiyatı yüksek bulurken bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nintendo'nun Switch 2 için özel bir indirim kampanyası hazırladığı, ancak indirim yalnızca şirketin anavatanı Japonya'da geçerli olacağı iddia ediliyor.

Nintendo Switch 2, Japonya'da 335 Dolar Karşılığında Satın Alınabilecek

Aktarılanlara göre Nintendo, yakında satışa sunacağı yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2'nin fiyatını ülkesi Japonya'da oldukça ucuz tutacak. Öyle ki diğer bölgelerde 449 dolar karşılığında satın alınabilen konsol, Japonya'da 335 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Şirketin Japonya'da sunacağı indirimden yalnızca halihazırda bir Nintendo hesabına sahip olan kullanıcılar yararlanabilecek. Şirket böylece uygun fiyatlı konsol için bölge kilidi ekleyebilecek. Bu da herhangi bir ülkeden gelen müşterilerin, Japonya'da konsolu ucuzdan alamayacağı anlamına geliyor.

Nintendo'nun diğer bölgelerde konsol fiyatını yüksek tutmasının arkasındaki neden ise ABD başkanı Donald Trump'ın kısa bir süre duyurduğu ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar. Şirketin tam da bu nedenle global pazarda Switch 2 için ek bir fiyat belirlediği ve uygun fiyatlı versiyonu yalnızca Japonya'daki müşterilere özel olarak sunduğu belirtiliyor.

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