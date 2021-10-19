Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan oyun konsolu değişti. Analist firması The NPD Group, ABD tarihinde en fazla satan oyun konsolu hakkında bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok Satan Oyun Konsolu Hangi Konsol Oldu?

Analist firması NPD Group'da görevli Paspas Piscatella, Sony firması tarafından satışa sunulan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Amerika birleşik Devletleri tarihinde dolar bazında en fazla satan konsol olduğunu açıkladı.

Piscatella tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5, dolar bazında 2021 yılının eylül ayında Nintendo Switch'i geçerek en fazla satan konsol oldu. Böylelikle Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Switch'in 33 aylık liderliğini sona erdirdi. Birim satışları konusunda Switch'in hala lider olduğunu belirtelim.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan konsol 2018 yılında PlayStation 4'tü fakat Nintendo Switch, büyük bir başarı elde ederek liderliği PS4'ün elinden almıştı ve bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmişti.

Video oyunu donanımının satışlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 oranında bir artış yaşandı. Oyun donanımı Eylül 2020'de 276 milyon dolar civarındayken Eylül 2021'de bu miktar, 412 milyon dolar olarak açıklandı.

Oyun aksesuarlarının satışlarında ise düşüş meydana geldi. 2020 yılının eylül ayında 193 milyon dolar olan aksesuar satışları, bu yılın eylül ayında 171 milyon dolara düştü. Geçtiğimiz ay oyun içeriklerinin satışları 3,779 milyar dolara ulaştı.

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları (Eylül 2021)

NBA 2K22 DEATHLOOP Kena: Bridge of Spirits Diablo II: Resurrected Madden NFL 22 Ghost of Tsushima Director's Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Death Stranding Director's Cut Life is Strange: True Colors

Amerika Birleşik Devletleri'nde eylül ayında PlayStation 5 üzerinden en çok indirilen video oyunu NBA 2K22 oldu. Listenin ikinci sırasında DEATHLOOP isimli yapım yer alırken üçüncü sırada ise Kena: Bridge of Spirits konumlandı. Diablo II: Resurrected, paylaşılan listenin dördüncü sırasında yer aldı.