Konsolunuz Varsa Sakın Yapmayın: 40.000 TL'yi Çöpe Atarsınız

Nintendo Switch 2'nin çıkışı yaklaşıyor. Yakın zamanda Türkiye'de 39.999 TL fiyatla ön siparişe açılan yeni nesil Switch konsolunun çıkış tarihi de adım adım gelirken Nintendo'nun tavrı da netleşti: konsolunu kırarsan, oyun yüklemeye çalışırsan ya da sisteme dışarıdan müdahale edersen, cihazın tuğlaya dönebilir.

Bu arada bu ifadeyi mecaz olarak söylemiyorlar. Şirket, güncellenen kullanıcı sözleşmesinde açıkça "Nintendo Account hizmetlerini uygunsuz şekilde kullanırsan, ilgili cihazı kısmen ya da tamamen çalışmaz hale getirebiliriz" diyor.

Nintendo'nun Korsan Oyuna Tahammülü Yok

Yeni kurallara göre, Nintendo'nun hizmetlerini kırmak, şifrelemeyi aşmak, değiştirmek, kopyalamak, taklit etmek ya da başka şekilde amacına aykırı kullanmak kesinlikle yasak. Üstelik sadece yazılımla sınırlı değil; donanım kanadında da kurcalamaya izin yok.

Şayet bu kurallara uymazsanız Nintendo'ya konsolu uzaktan kilitleme yetkisi veriyorsunuz. Cihaz kilitlendiği zaman da tamamen kullanılamaz hale geliyor. 40 doları kurtarayım derken 40.000₺'dan olabilirsiniz yani.

Konsolu Hacklemeye Çalışanlar da Banlanacak

Nintendo'nun korsan konusundaki hassasiyeti yeni bir şey değil, sadece aldığı bu "sert" tedbir yeni diyebiliriz. Daha önce de yasa dışı oyun oynadığı tespit edilen kullanıcıları çevrim içi sistemlerden men etmişti. Ancak şimdi çıta biraz daha yukarıda, riskler daha büyük; sadece online erişimi değil, cihazın tamamını hedef alıyorlar.

Bu yaptırım sadece korsan oyun indirenleri değil, sistem performansını artırmak gibi niyetlerle konsolu hackleyenleri de kapsıyor. Bazı oyuncular "Tears of the Kingdom" gibi oyunları düzgün çalıştırabilmek için sistemi modlamaya çalışmış ama Nintendo bu tür müdahalelere bile izin vermemişti.

Şimdi ise bu tarz müdahalelerde konsolu direkt olarak "tuğlalama" hakları var.