Nintendo Switch 2'den Türkiye Açıklaması: Çıkış Tarihi İle İlgili Yeni Bilgiler Var!

Japon oyun devi Nintendo, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler paylaşmaya başladı. Şirket son olarak, konsolun ABD'deki perakende ön sipariş sürecinin 24 Nisan 2025'te başlayacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte konsolun Türkiye'ye ne zaman geleceği sorusu da daha fazla kişi tarafından sorulmaya başlandı. Tam da bu noktada Switch 2'nin resmi Türkiye distribütörlerinden CD Media konu hakkında bir açıklama yayınladı.

Nintendo Switch 2 Yakında Satışa Sunulacak

Türkiye’deki resmi distribütör konumunda bulunan şirket, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda kullanıcıların ilgisine teşekkür ederken, konsolun Türkiye fiyatı, ön sipariş süreci ve dünya lansmanına paralel şekilde ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Açıklamada ayrıca, resmi duyuruların tüm prosedürler tamamlandıktan ifade edilmişti.

Bu açıklamanın ardından şirket, konuyla ilgili olarak bir güncelleme daha paylaştı. Yapılan son bilgilendirmeye göre, Nintendo Switch 2’nin Türkiye’deki satış süreci hızla ilerliyor ve konsolun çok yakında seçili perakende mağazalar aracılığıyla oyuncularla buluşacağı bildiriliyor. CD Media yetkilileri, konsol hakkındaki gelişmeler ile ilgili duyurular yapmaya devam edeceklerini de belirtti.

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