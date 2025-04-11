Nintendo Switch 2'den Türkiye Açıklaması: Ne Zaman Gelecek?

Oyunseverlerin uzun yıllardır heyecanla beklediği Nintendo Switch 2, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı. Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre yeni oyun konsolu, global pazar için 5 Haziran 2025'te 449 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Küresel ölçekte yapılan bu açıklamanın ardından gözler oyun konsolunun Türkiye'deki temsilcisine çevrildi. Nitendo Switch 2'nin resmi Türkiye distribütörü kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni oyun konsolunun ülkemizdeki satış süreci ile ilgili önemli demeçler verdi.

Nintendo Switch 2'nin Türkiye'ye Geliş Tarihi ve Fiyatı Belirsizliğini Koruyor

Nintendo’nun Türkiye’deki resmi distribütörü CD Media, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Nintendo Switch 2’ye gösterilen yoğun ilgiden dolayı oyunculara teşekkür etti. Firma, yeni konsolun Türkiye satış fiyatı, ön sipariş süreci ve dünya lansmanıyla eş zamanlı olarak ülkemizde satışa sunulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Merakla beklenen Switch 2 için Türkiye'deki satış süreci ile ilgili bilgiler hala belirsizliğini korurken yeni konsolun performansı ile ilgili yeni bir duyuru oyun dünyasının dikkatini çekti. Nintendo Switch 2'ye işlemcileri ile güç veren NVIDIA, yeni oyun konsolunun sahip olduğu yapay zeka destekli yonga birimleriyle selefinden tam 10 kat daha yüksek performans sunacağını açıkladı.

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