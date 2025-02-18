Nintendo, Switch 2'nin Çıkışıyla Bakiyenizin Fişini Çekecek

Nintendo Switch 2 yakın zamanda piyasaya çıkacak. Hatta kara borsada birkaç konsolun çoktan piyasaya sızdığı ve deli paralara satıldığını daha önceden aktarmıştık. Şimdi de Switch'teki bakiye sisteminin sona ereceğine dair duyuru yapıldı.

Nintendo, 25 Mart 2025 itibarıyla Gold Points programını sonlandıracağını duyurdu. Bu tarihten sonra, eShop veya Nintendo'nun resmi web sitesinden yapılan alışverişlerde Gold Points kazanılamayacak ama daha önce kazanılmış puanlar bir yıl boyunca geçerli olmaya devam edecek.

Fakat hemen endişelenmenize gerek yok. Gold Points'in 12 ay geçerliliği devam edecek. Yani yani 24 Mart'a kadar kazandığınız puanları 2026'nın Mart ayına kadar kullanabileceksiniz.

Switch 2 İçin Yeni Bir Sistem mi Geliyor?

Nintendo, neden Gold Points programını sonlandırdığına dair net bir açıklama yapmadı. Ancak Switch 2'nin çıkışına özel yeni bir ödül sistemi getirileceğine dair söylentiler var. İlaveten Nintendo Switch Game Vouchers da Switch 2'ye özel olan oyunlarda kullanılamayacak.

Vouchers sistemi Nintendo Switch Online üyelerinin seçili oyunları indirimli satın almasına olanak tanıyordu, ancak Switch 2 oyunları için geçerli olmayacağı artık resmi olarak duyuruldu.

Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nintendo, Switch 2'ye özel sistemler geliştirmek için mi eski sistemleri iptal ediyor sizce? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.