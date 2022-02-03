Nintendo Switch Satışları, Wii'yi Geçti!

Dijital oyun tutkunlarının en favori oyun konsolu markalarından biri olan Nintendo, yıllar önce çıkardığı Will konsolu ile oyun dünyasında oldukça ses getirmiştir. Ancak Wii, piyasaya çıkığı ilk dönemlerde gamer’ların ilgisi çekmiş olsa da, bir dönem sonra da PlayStation ve Xbox konsollarının gölgesi altında kalmıştı. Bunun üzerine hamleler yapan Nintendo, 2017 yılının Mart ayında piyasaya sürdüğü Nintendo Switch elde taşınabilir oyun konsolu ile yeniden sahnede yerini aldı. Çıktığı günden bu yana milyonlarca satış yapan Nintendo Switch, kardeşi Wii’yi geride bıraktı.

Nintendo Switch Dünya Çapında 103 Milyondan Fazla Sattı

Nintendo Switch, dünya çapınca popülerliğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Büyük bir satış rakamını tutturan söz konusu oyun konsolu Switch, şirketin diğer ürünü olan klasikleşmiş konsol Wii’i geçti. Wii, çıktığı günden bu 101 milyon civarlarında satış yaptı. Ancak Switch, beş yıl gibi bir sürede Wii’nin toplam satışından daha fazla sattı.

2017 yılında oyun pazarına sürülen Nintendo Switch oyun konsolu, o zamandan beri 103 milyon satış yaparak şirketin yeni sevgilisi olmayı başardı. Bunu yanı sıra, bu kadar kısa süre içerisinde 103 milyondan fazla satış yapması ile de rekoru elinde tutan konsol, en çok tercih edilen oyun konsolu koltuğuna oturdu.

Nintendo Switch Çip Krizine Rağmen Ekim ve Kasım Aylarında 10.97 Milyon Adet Ürün Sattı!

Tüm dünyada yaşanan çip krizi, oyun dünyasını etkisi altına almıştı. Buna rağmen Nintendo Switch, 2021 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında sevk edilen 10.67 milyon adet ile nispeten güçlü bir tatil çeyreği geçirdi.

Sevkiyatlar hala yıllık yaklaşık yüzde sekiz düştü, ancak Nintendo tedarik zinciri sorunlarından diğerlerinden daha az etkilendi. Nintendo ayrıca geçtiğimiz çeyrekte Switch'in yeni OLED modelini piyasaya sürmüştü. 4 milyona yakın OLED satan şirket, bunun sonucunda "iyi bir başlangıç ​​yaptığını" söylemişti. Ayrıca, Switch konsolunun satışları ile açıklama yapan Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, bu durumundan oldukça memnun olduklarını şu cümlelerle ifade etti:

“Markamız, çalışanlarımız tarafından özveriyle hazırlanmış ürünler üzerine inşa edildi. Switch, yaşam döngüsünün tam ortasında ve bu yıla girerken 2021’de kazandığı ivme oldukça iyi. Switch, pazara çıktığı altıncı yılında ivmesi zayıflayan geçmiş konsollarımızın önüne geçmiş görünüyor.”

Taşınabilir oyun konsollarının gittikçe artan etkisi ile Nintendo Switch’in bu başarısı devam edecek gibi görünüyor. Ancak Valve’in Steam Deck elde taşınabilir oyun konsolu 25 Şubat’ta piyasaya sürülecek olması tüm dengelerin değişmesine neden olabilir.