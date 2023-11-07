Nintendo Switch ve Oyunlarının Güncel Satış Rakamları Açıklandı!

Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, şirketin bir sonraki konsolu için söylentilerin giderek yükseldiği dönemde Nintendo Switch'in 132,46 milyon satış rakamını geçtiğini açıkladı.

Bu da Switch'in Nintendo DS'in 154 milyonluk satış rakamını geçerek Nintendo'nun gelmiş geçmiş en çok satan donanımı olmasına oldukça az kaldığı anlamına geliyor. Nintendo'nun konsolları dışında sadece PlayStation 2 (155 milyon) Nintendo Switch'i geride bırakmayı başardı.

Bloomberg'e göre 30 Eylül'e kadar olan üç aylık dönemde Nintendo 94,5 milyar yen işletme kârı ve 334,9 milyar yen gelir bildirdi ve her ikisi de analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nintendo donanım satışları tahminini 15 milyonda sabit tuttu ancak yazılım satışları beklentisini 5 milyon birim artırarak 185 milyona yükselttiğini açıkladı.

Furukawa'nın kazançların açıklanmasından sonra bir konferans görüşmesinde "Switch geçmiş donanımlardan farklı, farklı türde yeni taleplere yol açma kabiliyetine sahip." dediği bildirildi.

Switch şu anda piyasadaki altıncı yılında ve beklenti Nintendo'nun gelecek yıl gibi kısa bir süre içinde bir halef konsol piyasaya sürebileceği yönünde. Şirket ayrıca kazanç raporlarıyla birlikte Nintendo Switch'te en çok satılan oyunları da açıkladı.

Gelmiş Geçmiş En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları

Mario Kart 8 Deluxe - 57,01m (+1,55m) Animal Crossing: New Horizons - 43,38m (+0,59m) Super Smash Bros. Ultimate - 32,44 milyon (+0,67 milyon) Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31,15 milyon (+0,5 milyon) Super Mario Odyssey - 26,95 milyon (+0,51 milyon) Pokemon Sword/Shield - 26,02m (+0,1m) Pokémon Scarlet & Violet - 23,23m (+0,57) Super Mario Party - 19,66m (+0,27m) Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 19,5 milyon (+0,99 milyon) New Super Mario Bros. U Deluxe - 16,7 (+0,53m)

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