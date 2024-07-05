Bir Devrin Sonu: Nintendo, Sevilen Konsolunun Fişini Çekti!

Nintendo, 2006'da satışa sunduğu Wii konsolu ile hayranlarından olumlu geri dönüşler aldı. Dünya genelinde önemli satış rakamlarına ulaşan konsolun devamı ise 2012'de Wii U ismiyle piyasaya sürüldü.

Selefine göre daha farklı bir konsepte sahip olan ürün, dokunmatik ekran, yön tuşları, analog çubuklar ve eylem düğmelerine sahip olan Wii U GamePad ile daha çok bir el konsolu niteliğindeydi.

Hatta Wii U, bazılarına göre günümüzde el konsolu pazarını kasıp kavuran Nintendo Switch'in atası konumunda. Ancak, görünüşe göre Nintendo'nun bir döneme damga vuran konsolu için yolun sonu geldi.

Nintendo, Wii U İçin Onarım Desteğini Sonlandırdı

Nintendo, bu yılın başlarında yaptığı açıklamayla tüm Wii U sunucularını kapattığını ve artık oyuncuların çok oyunculu, co-op ve diğer hizmetlere kesinlikle erişemeyeceğini duyurdu. Şirket son olarak verdiği onarım desteğini sonlandırarak Wii U'nun üzerine son toprağı atmış oldu.

Şirket, mayıs ayında yayınladığı bir servis bildiriminde, "Onarım servisi yönetmeliklerinde öngörülen tamir parçalarının muhafaza süresi sona erdi, bu nedenle mevcut parça stoğu biter bitmez tamir hizmetleri sona erecek" ifadeleriyle kullanıcılarına durumu önceden bildirdi.

Wii U, 2012'nin sonlarında Wii'nin halefi olarak piyasaya sürüldü, ancak kullanıcıların tam anlamıyla ilgisini çekmeyi başaramadı. Konsol, satışta olduğu süre boyunca 13,56 milyon adet sattı. 2017'de piyasaya sürülen Switch ise Wii U'nun satışlarını 10 katına çıkararak 141,3 milyon adede ulaştı.

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