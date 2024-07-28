Otomobil Üreticisinin Telefonu: Nio Phone 2 Tanıtıldı!

Nio, Şanghay İnovasyon Günü etkinliğinde yeni akıllı telefonu Nio Phone 2 ile karşımıza çıktı. Çin'de faaliyet gösteren bir elektrikli araç üreticisi olan Nio geçtiğimiz yıl ilk modelini piyasaya sürmüştü. Bu kapsamda bir sonraki modelin önümüzdeki yıl geleceğini yani şirketin yıllık döngüyü tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Nio Phone 2 hem tasarım hem de gelişmiş donanımı ile ilk modele benziyor. Tabii markanın elektrikli araçları ile telefonu arasındaki entegrasyonun her geçen gün derinleşiyor olması bu telefonu cazip hale getiriyor.

İlk modelde olduğu gibi sol tarafta yer alan düğmeye tıklayarak aracınızın işlevlerini kontrol edebiliyorsunuz, düğmeye uzun bastığınızda ise özelleştirme imkanı sunuluyor. UWB ve Bluetooth teknolojilerini harmanlayan telefon, araç anahtarı gibi kullanılabiliyor.

Tesla sahipleri bunu uzun süredir deneyimliyor. Telefonunuza Tesla uygulamasını yüklediğinizde aracınızı anahtarsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Nio Link sayesinde telefonunuzdaki fotoğraflardan dosyalara kadar neredeyse tüm verilerinizi aracınıza aktarabiliyorsunuz.

Nio Phone 2 Özellikleri

Nio Phone 2'nin 6,82 inçlik Samsung E7 OLED paneli 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 2600 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen bu Ultra HDR ekran, 1440 Hz'e kadar PWM karartma desteği sunuyor. Ekrandan parmak izi okuyucunun bulunduğunu da belirtmeliyiz.

Amiral gemisi telefonlarda sıkça gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin yer aldığı telefon, arka tarafında üç kameraya ev sahipliği yapıyor. 48 Megapiksel Sony LYT-T808 ana kameraya, 48 Megapiksel Sony IMX882 ultra geniş açılı ve 50 Megapiksel Sony IMX890 2.6x periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olan Nio Phone 2'nin bataryası, 5020 mAh seviyesinde. Cam arka kapağa sahip olan model 8,6 mm kalınlığa ve 209 gram ağırlığa sahip. Premium seramik versiyon ise 8,45 mm kalınlığa ve 226 gram ağırlığa sahip.

Nio Phone 2'nin fiyatı yaklaşık 900 dolar seviyesinde. Tabii sadece Çin'de satışa sunulduğu için ülkemize ve diğer pazarlara gelmesi çok düşük bir ihtimal.