Avrupa Genelinde Elektrik Krizi Büyüyor, Sıra Türkiye'ye Geliyor

28 Nisan'da Avrupa genelinde sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede yaygınlaşan geniş çaplı elektrik kesintileri, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere onlarca şehirde ulaşım sistemleri devre dışı kaldı, hastaneler acil moduna geçti, internet altyapısı çöktü.

Özellikle havaalanları ve metro hatlarında ciddi aksamalar yaşanıyor. Bunun Türkiye'ye sıçrama ihtimali de masada.

Enerji Bakanı Duyurdu: Türkiye Elektrik Kesintisi Yaşayabilir

Şu ana kadar resmi bir neden açıklanmasa da enerji uzmanları bunun sistemsel bir arıza veya bir siber saldırı olabileceğini belirtiyor. Avrupa genelinde enerji şebekesi ciddi bir baskı altında ve toparlanma sürecinin saatler sürebileceği konuşulurken gözler ülkemize çevrildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin bu kesintiden şu an için etkilenmediğini, ancak durumun tehdit boyutuna ulaşabileceğini söyledi. Açıklama şöyle:

Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi ancak bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız.

Yetkililer şu an için durumun kontrol altında olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.