Samsung'un Uygun Fiyatlı Amiral Gemisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung, fiyat performans odaklı FE serisine bir yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı telefon şu ana kadar alışık olduklarımızdan biraz daha farklı. Bildiğiniz üzere Samsung, genellikle Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlarının bir FE versiyonunu üretiyordu.

Ancak günümüzde Koreli teknoloji devinin sahip olduğu tek amiral gemisi sınıfı telefon serisi Galaxy S değil. Şirket uzun süredir Galaxy Z Fold ve Z Flip markası altında katlanabilir akıllı telefonlar da üretiyor. Şimdi ise bu amiral gemisi modellerinden biri olan Z Flip'in uygun fiyatlı FE versiyonu geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip FE Böyle Görünecek

Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip FE'nin tasarımını ortaya çıktı. Ortaya çıkan render görüntüleri telefonun tasarımını gözler önüne sererken, Galaxy Z Flip FE'nin Flip 6 ile neredeyse aynı görünecek olmasaı da dikkatlerden kaçmadı.

Galaxy Z Flip FE, tıpkı diğer Flip modelleri gibi küçük 3,4 inçlik bir dış ekrana sahip. İki adet arka kameranın şekliyle biraz alışık olduğumuzdan farklı bir görünüm çizen bu dış ekran, ana kamerayı selfie için kullanma ve bildirimleri cihazı açmnadan görme gibi avantajları kullanıcılara veriyor.

Pek çok kişi Galaxy Z Flip FE'nin diğer katlanabilir modellerden daha farklı olacağını ve dış ekranının olmayacağını ön görüyordu. Ancak görünüşe göre şirketin ucuz ve pahalı modelleri arasında sadece biraz kalınlık farkı olacak.

Ayrıca Galaxy Z Flip FE'nin Exynos 2500 işlemci, 8/12 GB RAM ve 50 MP ana kamera ile geleceği iddia ediliyor. Ne yazık ki şirketin tasarruf yapmayı planladığı alanise şarj hızı gibi duruyor. Fiyat ise henüz kesin değil ancak iddialar 699 dolar olabileceğini gösteriyor. Bu da sınfıına kıyasla uygun sayılabilecek bir telefon olduğunu gösteriyor.