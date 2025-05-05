Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre %37,86 oranında, ENAG verilerine göre ise %73,88 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Nisan Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 yıllık bazda ise yüzde 37,86 şeklinde hesaplandı. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda ise yüzde 38,10 şeklinde hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86 arttı, aylık %3,00 arttı



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ENAG'a Göre Nisan Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %4,46 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %73,88 olarak açıklandı.

ENAG verilerine göre en yüksek enflasyon artışı nisan ayında yüzde 9,67 oran ile "Haberleşme" kategorisinde gerçekleşti. Bu kategoriyi yüzde 9,51 oran ile "Çeşitli Mal ve hizmetler", yüzde 7,68 oran ile "Lokanta ve Oteller" takip etti.