Nissan Yeni Ticari Aracıyla Türkiye'de Doblo’ya Rakip Olacak!

Nissan, Türkiye’deki hafif ticari araç pazarına 24 yıl aradan sonra güçlü bir dönüş yaptı. Marka, yeni Townstar modeliyle hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Renault Kangoo ile aynı platformu paylaşan Townstar, özellikle uygun başlangıç fiyatı ve modern özellikleriyle kısa sürede büyük ilgi gördü. Aracın 1.3 litrelik benzinli versiyonu 999.900 TL'den satışa sunulurken, tamamen elektrikli versiyonun başlangıç fiyatı ise 1.829.900 TL olarak açıklandı.

Nissan Townstar Neler Sunuyor?

Yeni Nissan Townstar, uygun fiyatıyla dikkat çeken benzinli versiyonunda 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretirken, ortalama 7 litrelik yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş sunuyor. Elektrikli versiyon ise 90 kW (120 hp) güce ve 245 Nm torka sahip olan model karma kullanımda 281 km, şehir içinde ise 395 km’ye kadar menzil vadediyor. Şarj konusunda da iddialı olan araç, yalnızca 37 dakikada bataryasını yüzde 15 seviyelerinden yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor.

İki farklı uzunluk seçeneğiyle satışa sunulan otomobilin L1 isimli ilk versiyonu 4488 mm uzunluğundayken, L2 versiyonunun uzunluğu 4910 mm. Özellikle L2 modelinde bulunan 831 mm genişliğindeki sürgülü kapının, yükleme ve boşaltma işlemlerini oldukça kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Otomobilin standart Combi isimli paketi, çift bölgeli otomatik klima, LED farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inç dijital gösterge paneli, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ile kızaklı arka koltuklar gibi zengin donanım özelliklerine sahip.

Daha üst seviye olan Platinum donanım paketinde ise 10 inç dijital gösterge ekranı, otomatik park asistanı, 360 derece kamera sistemi, kablosuz şarj ünitesi, akıllı adaptif hız sabitleme, kör nokta önleme ve ısıtmalı ön koltuklar gibi üst düzey özellikler karşımıza çıkıyor.

Otomobil ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Nissan'ın resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Peki siz bu yeni Nissan Townstar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...