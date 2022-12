Nobody 2 Filmi Geliyor: Çekimler İçin Tarih Verildi

Nobody 2 filmi ile ilgili izleyicileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Yapımcı Kelly McCormick, Nobody'nin devam filminin geleceğini açıkladı ve çekimlerin ne zaman başlayacağına dair oldukça önemli bir bilgi paylaştı. Konuya dair detaylar haberimizde.

Nobody 2 Filminin Çekim Tarihi Açıklandı

Collider'deki habere göre Nobody isimli filmin yapımcıları arasında bulunan Kelly McCormick, Nobody 2'ye dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Filmin hayranlarını sevindirecek bir açıklama yapan McCormick, yeni Nobody filminin geleceğini duyurdu.

McCormick, bir röportaj esnasında Nobody 2'nin çekimlerine önümüzdeki yıl içerisinde başlamayı hedeflediklerini açıkladı. McCormick ayrıca "Harika bir devam filmi yapmalıyız" ifadesini de sözlerine ekledi. Yapılan açıklama ile beraber yeni film merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Kelly McCormick, Nobody 2'nin ne zaman vizyona gireceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla filmin ne zaman vizyona gireceği şu anda bilinmiyor. İlk filmde yer alan oyuncuların devam filminde de yer alıp almayacağı henüz belli değil.

Nobody Oyuncuları

Bob Odenkirk

Aleksey Serebryakov

Connie Nielsen

Christopher Lloyd

Michael Ironside

Colin Salmon

Billy MacLellan

Yönetmenliğini Ilya Naishuller'in yaptığı Nobody filminin senaristliğini Derek Kolstad üstlendi. 2021 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov ve Connie Nielsen dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Nobody'nin devam filminin gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk film başarılı mıydı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.