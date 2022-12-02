Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor

Hakan Algül'ün yönetmenliğini, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Disney Plus filmi yolda. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü çok yakında Disney Plus'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bursa Bülbülü Konusu

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz'in hayatı Taşkın ile karşılaşmasıyla değişir. Taşkın'ın babası, dönemin ünlü bestecisi Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

Bursa Bülbülü Filminden Görüntüler

Bursa Bülbülü Oyuncuları

Ata Demirer

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuçcuoğlu

Melek Baykal

Celil Nalçakan

Toygan Avanoğlu

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Aycan Koptur

İnci Şen

Hakan Akın

Seçil Mutlu

Erkan Taşdöğen

Murat Kılıç

Neslihan Arslan

Ramiz Mullamusa

Cem Zeynel Kılıç

Bedir Bedir

Erkan Üçüncü

Uğur Arda Başkan

Muharrem Türkseven

Cem Cücenoğlu

Kerem Alp Kabul

Emre Şen

Mert Asker

Irmak Ecem Aydemir

Bursa Bülbülü Çıkış Tarihi

Filmin çıkış tarihiyle ilgili şu anlık net bir tarih bulunmasa da Disney Plus'ın çok yakında yayınlaması bekleniyor.