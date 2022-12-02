Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor

Ata Demirer'in senaryosunu ve başrolünü üstlendiği yeni Disney Plus filmi Bursa Bülbülü geliyor. İşte filme dair tüm detaylar!

Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Hakan Algül'ün yönetmenliğini, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Disney Plus filmi yolda. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü çok yakında Disney Plus'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bursa Bülbülü Konusu

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz'in hayatı Taşkın ile karşılaşmasıyla değişir. Taşkın'ın babası, dönemin ünlü bestecisi Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

Bursa Bülbülü Filminden Görüntüler

Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor
Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor
Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor
Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor
Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor
Ata Demirer'den Yeni Disney Plus Filmi "Bursa Bülbülü" Geliyor

Bursa Bülbülü Oyuncuları

  • Ata Demirer
  • Cem Gelinoğlu
  • Özge Özacar
  • Tarık Papuçcuoğlu
  • Melek Baykal
  • Celil Nalçakan
  • Toygan Avanoğlu
  • Berkay Tulumbacı
  • Seda Türkmen
  • Aycan Koptur
  • İnci Şen
  • Hakan Akın
  • Seçil Mutlu
  • Erkan Taşdöğen
  • Murat Kılıç
  • Neslihan Arslan
  • Ramiz Mullamusa
  • Cem Zeynel Kılıç
  • Bedir Bedir
  • Erkan Üçüncü
  • Uğur Arda Başkan
  • Muharrem Türkseven
  • Cem Cücenoğlu
  • Kerem Alp Kabul
  • Emre Şen
  • Mert Asker
  • Irmak Ecem Aydemir

Bursa Bülbülü Çıkış Tarihi

Filmin çıkış tarihiyle ilgili şu anlık net bir tarih bulunmasa da Disney Plus'ın çok yakında yayınlaması bekleniyor.

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